¿Quién es quién en el atentado a Miguel Uribe Turbay? Ellos son Gabriela, El Costeño y Mora

Tres capturados, varios videos de cámaras de seguridad y un pago en Nequi son algunas de las pistas que han obtenido los investigadores para dar con los responsables del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió varios impactos de bala mientras realizaba un discurso en el parque El Golfito de Modelia, el pasado sábado 7 de junio.

Las primeras imágenes del hecho mostraron que el sicario que atentó contra la vida del senador con un arma Glock de 9 milímetros, adquirida en Estados Unidos, intentó huir mientras había pánico en el lugar, pero fue reducido por el esquema de seguridad de Uribe Turbay y la comunidad, luego de recibir un disparo en su pierna. Se trata de un menor de 15 años, quien fue aprehendido y se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no fueron aceptados, aunque prometió colaborar con las autoridades.

Días después, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló varios videos de cámaras de seguridad del barrio, que determinaron que el joven no actuó solo. En las imágenes, quedó registrado que el menor llegó a Modelia sobre las 3:30 de la tarde en una motocicleta, con una ropa distinta a la que usó cuando fue retenido. Estuvo un rato caminando por el lugar con un teléfono blanco.

Horas después, a las 5 y 20 de la tarde, se bajó de un Spark gris que se estacionó a unas cuadras del parque. Cuando el joven caminó unos metros, del mismo vehículo se bajaron dos personas: un hombre de barba, gafas oscuras y camiseta blanca, y una mujer de chaqueta negra y bolso blanco. El automotor se fue del lugar, pero la pareja siguió a paso lento al adolescente, por lo que, para las autoridades, los dos sujetos son claves para saber quién es el autor intelectual del ataque.

¿Quiénes son los tres capturados por el atentado contra Miguel Uribe Turbay?

Además del menor, el jueves 12 de junio las autoridades capturaron a Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Spark gris. Su rol, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consistiría en "realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística".

Para el día del ataque, Mora, un colombo venezolano de 34 años, "estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente". El hombre tenía antecedentes judiciales, pues había sido capturado en febrero de 2024 cuando se movilizaba en un vehículo con un arma de fuego en Florencia, Caquetá. Quedó libre por este caso, aunque siguió vinculado a la investigación, por lo que se cree que llegó a Bogotá hace cinco meses.

Su testimonio, así como el del motociclista que transportó al joven sicario hasta Modelia, fueron claves para lograr una tercera captura en el caso el pasado sábado 14 de junio: la de la mujer que se bajó del vehículo gris, quien se llama Katerine Andrea Martínez Martínez, tiene 19 años y se encontraba en Florencia, Caquetá. Se logró establecer que tiene antecedentes por delitos como daño en bien ajeno y lesiones personales, y usa el alias de 'Gabriela'.

En la noche del domingo 15 de junio se legalizó su captura y se le imputaron tres delitos: tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados y permanece en el búnker de la Fiscalía a la espera de la audiencia de medida de aseguramiento.

El cabo suelto que ayudó a identificar a alias El Costeño

El conductor adscrito a una plataforma de transporte, quien llevó al menor de 15 años hasta Modelia, dijo a las autoridades que el servicio aceptado hacia las 3 de la tarde estaba a nombre de 'Gabriela', y que el joven sicario no tenía el dinero para pagar la carrera, por lo que le solicitó ayuda al usuario que la pidió para que transfiriera el dinero.

"Me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. Ahí yo le escribo al usuario para que cancele, en el momento que le escribo se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho, que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular. Yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron", contó el conductor.

Añadió que el joven luego le pidió que le compartiera conexión a internet. El hombre aceptó, y minutos después recibió el pago por Nequi. Las autoridades establecieron que la cuenta que realizó la consignación pertenece a alias El Costeño, quien sería el hombre de gafas que se bajó del vehículo junto con alias Gabriela.

Noticias Caracol pudo conocer que es un hombre de 41 años, oriundo del Urabá antioqueño. En el 2011 fue condenado por hurto agravado y porte de armas de fuego. Su nombre no se ha divulgado para no entorpecer la investigación, pues es un eslabón clave para esclarecer el atentado que ha causado conmoción en Colombia.

