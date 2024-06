Mujer en Barranquilla celebró por lo alto su último cumpleaños, tras devastador diagnóstico

En una emotiva muestra de fortaleza y gratitud, Gloria Espinosa, residente de Barranquilla, decidió adelantar su fiesta de 50 años tras recibir devastadoras noticias de salud. Diagnosticada con un liposarcoma mixoide en 2012, Gloria ha librado una batalla incansable contra esta enfermedad, sometiéndose a tratamientos agresivos durante años. Ahora, según los médicos, le queda poco tiempo de vida.

El pasado miércoles 26 de junio, rodeada de su familia y amigos más cercanos, Gloria celebró su cumpleaños anticipado, consciente de que le quedan solo unas semanas de vida, según los médicos. A pesar de la tristeza que implica despedirse, la reunión estuvo marcada por una atmósfera de amor y agradecimiento mutuo.

¿Cuáles son las palabras de la homenajeada en Barranquilla?

"Una de las preguntas que me hacían era si Dios me daba más tiempo de vida. En estas circunstancias, yo le dije que no. Estoy más preparada para irme que para quedarme", confesó Gloria durante la celebración. Expresó su profunda gratitud hacia Dios y todos los que la han acompañado en su difícil camino.

Gloria compartió cómo los últimos años han sido una montaña rusa emocional y médica, desde el diagnóstico inicial hasta la progresión de la enfermedad que ahora afecta múltiples órganos vitales. A pesar de todo, su rostro reflejaba serenidad y paz interior. "Me voy tranquila, me voy feliz", aseguró con una sonrisa serena que conmovió a todos los presentes.

En entrevista con el medio digital Impacto News, Gloria aseguró que tiene "como 33 metástasis" en el cuerpo y que le dieron de "cuatro o seis semanas de vida".

¿Qué dijeron los invitados?

Durante la fiesta, amigos y familiares destacaron la fuerza y el espíritu valiente de Gloria, quien ha sido un ejemplo de lucha y determinación para quienes la conocen. La celebración no solo fue un homenaje a su vida, sino también un recordatorio de la importancia de vivir cada momento con amor y gratitud.

Aunque el futuro para Gloria sea incierto, su legado de esperanza perdurará en aquellos que tuvieron el privilegio de compartir este día especial con ella.