¿Qué pasó con los carrotanques contratados por la UNGRD para La Guajira?

En medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, se volvió a poner sobre la mesa el tema de los 40 carrotanques con los que se esperaba llevar agua a las zonas más apartadas de La Guajira.

El contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira ha generado gran inconformismo entre las comunidades, quienes extienden su voz de rechazo y exigen que se esclarezca lo ocurrido.

Los carrotanques permanecen en diferentes bases militares de La Guajira y del municipio de Uribia, una de las zonas más afectadas por la falta de agua.

Los líderes sociales le han manifestado a las autoridades competentes que se debe investigar. Sin embargo, también han señalado al presidente Gustavo Petro como uno de los responsables de que todo este hecho de corrupción haya estallado ante las necesidades de las comunidades.

Indígenas Wayuu, los más afectados

Una de las afectadas es Jaibenis González, indígena Wayuu. Ella dijo que “un viaje de agua no me alcanza mientras que los carrotanques están allá parqueados y nosotros aquí sufriendo con el agua. Eso no es justo”.

“Estamos muy desconcertados por eso, porque sí, realmente el presidente Gustavo Petro dijo que La Guajira iba a ser el lugar donde más iba a ayudar con la cuestión del agua y prácticamente estamos perjudicados porque todos esos carrotanques están allá parqueados”, comentó Mayli Chacín, habitante de La Guajira.

Otro lugareño mencionó que “el verdadero culpable allí es el mismo presidente porque él es el que contrata a estas personas. Usted tiene que vigilar los recursos, si usted no los vigila, usted está permitiendo que ellos hagan con esos recursos lo que les dé la gana, en este caso la piñata Guajira, una piñata ahí de mermeladas que hicieron”.

Las mismas comunidades afectadas piden que los responsables de esta problemática paguen ante la justicia por llevarse los recursos que resolverían parte de sus necesidades.

