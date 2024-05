Olmedo López "contará todo lo que pasó dentro de la UNGRD", según su abogado

En medio del caso de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), por el que se ha visto señalado Olmedo López, exdirector de la unidad, el abogado del exfuncionario, José Moreno, habló con Noticias Caracol y entregó detalles sobre cómo será la colaboración de su cliente con la justicia.

Dijo que su cliente “ha decidido contar la verdad, contar todo lo que pasó dentro de la entidad y poder mostrarle a la opinión pública los verdaderos responsables por encima de él (ministros, asesores, directores de otras entidades) y cómo lo estaban instrumentalizando”.

Moreno dijo que López solicitó el principio de oportunidad con inmunidad total al ente investigador porque “fue señalado, en donde él era supuestamente el único responsable de la entidad, lo dejaron solo".

Sobre aquellos que "lo dejaron solo”, el abogado manifestó que “esas personas, que direccionan los contratos, que le daban órdenes a él, pues son las personas que también deben entrar a responder, no solamente mi cliente”.

¿Quiénes le daban las órdenes a Olmedo López?

Moreno recalcó que dentro de este principio de oportunidad, él “no se puede adelantar al testigo” debido a que le corresponde al exdirector de la UNGRD brindar dicha información.

Eso sí, subrayó que “la Fiscalía tendrá que citarlo a interrogatorio de parte en el marco de un principio de oportunidad para que él, mediante una declaración, mediante su testimonio, pueda aportar unos elementos probatorios y decir cómo era que estaba operando todo el entramado de corrupción y, dentro de eso, pues tendrá que mencionar unas personas que están por encima de él, ministros, asesores, directores de otras entidades que le daban las órdenes y cómo funcionaba todo el entramado de corrupción”.

Por seguridad de Olmedo López y para respetar el debido proceso, se abstienen de contar mediáticamente quiénes estarían detrás de este caso de corrupción en la UNGRD.

Le piden a la Fiscalía General de la Nación protección para Olmedo López y su familia

“Le solicitamos abiertamente a la Fiscalía que le dé garantías, que le proteja su vida y, no solamente a él, sino a la de su familia, realmente han ocurrido hechos que ponen en riesgo la vida del señor Olmedo. Ha sido vandalizada su casa, han sido amenazados”, reveló el abogado.

Al aparecer, no solo Olmedo ha sido víctima de amedrentaciones, también su defensor José Moreno. “Esa defensa tuvo una injerencia armada por más de 10 personas en donde amordazaron al portero de mi casa, amordazaron a varios vecinos preguntando insistentemente el lugar de mi residencia, el apartamento, entonces esto es algo grave. La Fiscalía no ha tomado acciones, no se han hecho las investigaciones, no ha pasado nada frente a estas solicitudes de medida de protección”.

¿Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, estaría salpicado en este caso?

El abogado Moreno solo confirmó que “hay personas del alto gobierno, hay personas que le daban las órdenes y que es el señor Olmedo el que tiene que entrar a responder. Es una pregunta que le debe hacer la Fiscalía al señor Olmedo y que seguramente él responderá”.

Asimismo, destacó que su cliente “tiene elementos de prueba que tienen sustento y no como dicen que es un ‘dicho con el otro dicho’. No, la prueba testimonial es una prueba directa que sirve para sustentar una sentencia condenatoria, que puede llegar al estándar probatorio que requiere la justicia colombiana. Es decir, conocimiento más allá de toda duda razonable”.

Entre las pruebas, Olmedo tendría chats, documentos y contratos.

