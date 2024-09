¿Por qué el ministro del Interior no estuvo presente en radicación de reforma a la salud?

El pasado viernes, 13 de septiembre de 2024, el Gobierno colombiano radicó la nueva reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara con un gran ausente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien es el responsable de las relaciones con el Congreso de la República.

>>>Gobierno radica nueva reforma a la salud, sin aviso y bajo total hermetismo

El ministro del Interior estuvo ausente no porque desconociera la radicación de la reforma, sino porque simplemente esa fue la manera de expresar su inconformidad por la forma como se hizo.

¿A qué se debió la ausencia del ministro del Interior?

El ministro había intentado que el gobierno del presidente Gustavo Petro modificara el texto para presentarlo como un proyecto de ley estatutaria a través de la Comisión Primera. Es decir, que fuera una ley que tuviera revisión de la Corte Constitucional por tratarse de un derecho fundamental como el de la salud. Entretanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistía en que fuera a través de la Comisión Séptima.

Publicidad

Al final, el propio presidente notificó a Cristo de que el proyecto se presentaría de la forma como lo quería el ministro de Salud, dándole así la primera gran derrota dentro del Gobierno a su ministro del Interior.

Ese no ha sido el único desencuentro de Cristo dentro del Gobierno. En un reciente foro organizado por la revista Cambio, denominado “Hacia la construcción del acuerdo nacional”, el ministro dijo lo siguiente sobre la paz total: “Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener. Ya es claro eso. Los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro, la mano generosa. Se han levantado los ceses al fuego en casi todas partes. Aquí nadie se ha dado cuenta, pero el cese al fuego, al que algunos le atribuyen todos los males, ya prácticamente no existe”.

Publicidad

Ante este comentario, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió que “lo que fracasó fue la paz total con una mirada de 2016, que pensaba en la implementación al pie de la letra de los acuerdos de 2016, sin considerar que han pasado ya 8 años”.

>>>¿Con la nueva reforma a la salud desaparecerán las IPS? Preocupación en el gremio