Así es la vida de Daneidy Barrera, Epa Colombia, en prisión: "Ni al peor enemigo uno le desea esto"

Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’ , viste un traje de color café, como el resto de las presas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. En su cuello resalta un tatuaje que dice Dios. A él es a quien se aferra en los días aciagos desde que cayó en estas celdas por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

“Han sido días difíciles, de mucha tribulación, de mucha tristeza. Solamente Dios sabe para qué debo estar aquí”, le dijo Daneidy a Noticias Caracol en una entrevista exclusiva desde la prisión donde completó ya sus primeros 15 días.

Y lo reconoce. Sabe que el video destruyendo vidrios y una máquina en la estación Molinos de TransMilenio, en 2019, fue un error, pero jamás imaginó que aquel momento de “excitación” en las protestas de ese año la llevaran tras las rejas con una condena de 63 meses y 15 días de prisión sin beneficios legales, además de la restricción del uso de redes sociales, su principal fuente de ingresos.

La mujer dio detalles sobre su vida luego de llegar a la cárcel, su relación con su hija y el "error" que la llevó a esta situación. - Foto: Noticias Caracol

La fama a Daneidy le llegó con un video en el Mundial de Brasil del 2014, un torneo que fue brillante para Colombia. “Si a usted le tocó ver el partido solo, usted es de los míos. Lo importante es que hay mucha salud, mucha felicidad y mucha tranquilidad (risas y besos). ¡Eee, eee, epa Colombia, eepa, eepa!”, esas palabras la hicieron viral de un momento a otro y dejó de ser Daneidy para convertirse en Epa Colombia, como la empezó a llamar todo el mundo.

Y con esa misma rapidez de cómo se hizo famoso también se viralizó su video en desmanes en TransMilenio, el cual hoy la tiene en prisión y en el foco de la prensa, con opiniones divididas de los ciudadanos sobre si merece ese castigo o no.

El propio presidente Gustavo Petro se ha referido al tema y, tras la entrevista de Daneidy, manifestó que se trata una mujer cabeza de familia que debe estar resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso el exministro de Justicia, Nestor Osuna, por lo que pidió que debe salir diariamente de la cárcel.

La vida en la cárcel de Daneidy Barrera

Daneidy llegó a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en la carrera 58 # 80-95, en Bogotá, el pasado 30 de enero. Desde entonces, dijo a Noticias Caracol, no duerme.



“Si yo no fuera una persona pública, sino una persona normal, nada de esto hubiera pasado. Ser una persona reconocida me trajo acá. Fue una condena injusta y desproporcionada”, dijo.

Epa Colombia, de 28 años, reconoció que dañó el bien ajeno, pero consideró que no fue con fines de terrorismo, como lo manifestó la sentencia proferida en su contra. Desde su perspectiva, insistió, es “una injusticia” lo que le están haciendo y calificó de “desproporcionada” la pena.

Hace solo nueve meses su vida cambió. Dio a luz a Daphne Samara, a quien le cuesta no tener a su lado por estar tras las rejas. Tras el parto, contó, ha sufrido de depresión y mucha ansiedad, trastornos que en los últimos días -dadas las circunstancias- ha sufrido más que nunca.

Esto sería lo único que tendría Epa Colombia dentro del centro carcelario - Suministrado

“Mi hija tiene nueve meses, ella me necesita y yo la necesito (...). En 2019 yo no tenía una hija, pero ahora tengo una que depende de mí”, lamentó Daneidy desde la prisión y comentó que hace 17 días no ve a su pequeña.

Sus días en la cárcel son difíciles y duros, como repitió una y otra vez durante la entrevista con Noticias Caracol. Como poco puede dormir en los planchones de cemento donde se tiende una colchoneta, con un frío que se cuela entre las rejas, contó que siempre está despierta desde temprano, esperando el llamado para el conteo que los guardias del Inpec hacen a las 7 de la mañana.

Epa Colombia paga más de cinco años de cárcel por daños en Transmilenio - Redes sociales

Su rutina en prisión no es otra que la de aferrarse a Dios, descubrir cuál es la misión por la cual está en la cárcel y qué tiene que aprender de estas circunstancias.

“Les hablo de Dios. Leo la Biblia”, contó Daneidy sobre sus días en prisión. Además, en otros videos que se filtraron en redes sociales, la joven se ve jugando fútbol.

Al tiempo de esta entrevista, Daneidy recibía la noticia de que la Corte no aceptó su petición de que su hija la acompañe en prisión. “Ha sido muy difícil. He hecho una carta de petición, pero me dicen que es hasta los seis meses y ella tiene nueve meses. Otros me dicen que es hasta los dos años”, manifestó.

El resto del día sigue tratando de asimilar su estancia en la cárcel, en una fase que llamó como de observación. Se planteó la meta de capacitar a sus compañeras de prisión en belleza capilar. “En la cárcel se elige entre el camino del bien y del mal, pero vamos por el camino del bien”, dijo.

Mientras espera algún beneficio que le permita estar con su pequeña hija y su pareja Karol Samantha, Daneidy aseguró que “ni al peor enemigo uno le desea que esté en la cárcel”.

