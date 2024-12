Así fue la última vez que visitó Jimmy Carter a Colombia

Este domingo 29 de diciembre falleció el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter a los 100 años. En Noticias Caracol recordamos la última vez que visitó Colombia.

En julio de 2013, Jimmy Carter visitó por última vez Colombia, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y hablaron de temas fundamentales para ambos en ese entonces: la política antidrogas y el avance del acuerdo de paz con las FARC.

Carter en vida estuvo muy pendiente del cumplimiento de este acuerdo; incluso, en el 2020 envió una carta al Gobierno nacional sobre los retos de cumplir con lo pactado en el 2016.

También el Centro Carter, la fundación que creó después de su presidencia, estuvo muy pendiente de las elecciones en Venezuela de este año; incluso, no certificó la elección, mencionó que no se alcanzaron los estándares internacionales y que las libertades se restringieron en ese proceso electoral.

Carter, hasta sus últimos días, siempre veló por la paz en su país y también en la región.

Presidente Petro recordó a Carter como un "demócrata" que ayudó a que "no se robaran las elecciones"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este domingo la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter, de quien dijo que es un "demócrata" a quien conoció "personalmente hace años" y quien ayudó a que "no se robaran las elecciones" en el país.

"Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata", escribió Petro en su cuenta de X.

El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar de Plains, Georgia, rodeado de su familia, confirmó el Centro Carter en un comunicado.

Carter, el presidente 39 de EE.UU., que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos y votó en las elecciones del pasado noviembre, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

La relación de Carter con Colombia se remonta a los años 70, cuando durante su administración mandó cartas a los mandatarios colombianos del momento, Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay, para discutir, entre otros asuntos, su preocupación por el auge del tráfico de drogas.

Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me.prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones.



Debo expresarle a su familia mis condolencias.



Ha muerto un demócrata.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2024

