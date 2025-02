Accidente de tránsito en Bogotá quedó en video: conductor atropelló a motociclista y huyó

Una motociclista fue atropellada por un conductor de un vehículo particular en el sector de Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Debido a la gravedad del impacto, la víctima de este accidente de tránsito se encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Familiares de la mujer denuncian que la persona que la embistió se fugó y no aparece.

El Ojo de la noche de Noticias Caracol conoció que la víctima de este siniestro vial en Bogotá es una mujer de 55 años que se dirigía para su trabajo.

¿Qué se sabe sobre el conductor que se fugó?

La hija de la mujer relató: “No sabemos nada del conductor, hasta el momento no ha aparecido, no hemos obtenido placas del vehículo ya que por las cámaras por donde obtuvimos los videos no es muy clara la placa del carro”.

En varias cámaras de seguridad quedó registrado el vehículo de color rojo que tan pronto ocurrió el accidente de tránsito se detuvo, pero luego emprendió la huida hacia el sector de la Victoria. Un taxista lo persiguió, pero el conductor se escapó.

La familia de la motociclista espera que con los videos que han obtenido sobre el accidente de tránsito las autoridades de la capital colombiana den con la persona que dejó herida a la mujer.

