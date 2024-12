Afectados por incendio en Bosa reciben ayudas: hasta un extranjero se solidarizó con la comunidad

Decenas de familias del sur de Bogotá vieron afectadas sus fiestas decembrinas por un gigantescoincendio en Bosa que arrasó con una bodega de plásticos durante la celebración del tradicional Día de las velitas. Otras 30 viviendas del barrio La Esperanza se vieron dañadas.

En las últimas horas, Edward Porras, El Ojo de La Noche de Noticias Caracol en vivo, habló con los damnificados por el incendio en Bosa, quienes ya comienzan a recibir los apoyos de las personas que han sido conmovidas por esta devastadora tragedia.

Ayudas para afectados por incendio en Bosa

El apoyo para las familias damnificadas por el incendio en Bosa han empezado a llegar a la comunidad. Alimentos, prendas de vestir y hasta material de construcción fueron donados para solventar un poco las necesidades de los damnificados.

Robinson, uno de los afectados por la emergencia, contó a Porras que ya les instalaron unidades sanitarias y se ha organizado la ropa que le entregaran a los miembros de la comunidad.

"Imagínese que por obras caritativas desde Guasca, desde el extranjero, una persona de Canadá que no conocemos, no tenemos grado de consanguinidad con él, hemos recibido muchos aportes. Estamos bendecidos, gracias a mi Dios", comentó el ciudadano.

Se organizan para cuidar donaciones

Para evitar que las ayudas que llegaron para los afectados por el incendio en Bosa sean hurtadas, un hombre de 55 años se ofreció para cuidar, no solo a las personas que están frente a sus casas, sino también los donativos recibidos.

"Yo vivo en Bosa Santa Fe, pero me vine en la bicicleta porque como yo he trabajado seguridad, entonces yo me acerqué y les dije: 'yo les puedo colaborar'. Hoy por ti, mañana por mí", comentó el hombre.

