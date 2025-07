Las irregularidades que denuncia familia de comunicadora que murió en Bogotá: vómito en habitación

Laura Camila Blanco tenía 26 años de edad. Era comunicadora social y periodista y adelantaba los trámites para iniciar sus estudios de maestría. Se había independizado hace dos meses. Tenía una vida por delante, comenta su familia. Sin embargo, todo eso quedó en pausa de manera abrupta durante la madrugada del pasado domingo, cuando Laura Camila murió luego de caer desde el noveno piso donde residía, en un edificio ubicado en el noroccidente de Bogotá, puntualmente en el barrio el Salitre. Las circunstancias de su muerte son materia de investigación. Una versión preliminar apuntaba a un aparente suicidio, pero su mamá y su hermano aseguran que se habría tratado de un caso de feminicidio y señalan como responsable al novio, quien el día de los hechos compareció ante las autoridades pero quedó en libertad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fuentes judiciales le contaron a Noticias Caracol que en la valoración inicial del cuerpo de la joven, al parecer, encontraron señales de lo que serían algunos golpes que habrían ocurrido previos a la caída. Sin embargo, será Medicina Legal la que determine si hubo alguna agresión física. Peritos forenses serán los encargados de establecer las condiciones específicas de la caída y así determinar si se trató de un accidente o de un hecho que involucra al novio de la comunicadora social. La investigación fue asumida por un fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía seccional Bogotá. Por ahora, aseguran las fuentes consultadas, la pareja de Laura Camila y los otros asistentes siguen vinculados a la investigación.



¿Qué se sabe de la noche en la que murió Laura Camila?

El caso lo dio a conocer El ojo de la noche, de Noticias Caracol, que habló con Cecilia Osorio, la mamá de Laura Camila, pocas horas después de que se confirmó la muerte de la joven comunicadora social. Cecilia manifestó estar segura de que a su hija la arrojaron por la ventana. "Él (el novio) me la venía matando hace mucho tiempo. Fue apagándola y apagándola", declaró la mujer, quien describió a la pareja de Laura Camila como un hombre "celoso, dominante, egocéntrico".

Según información del CTI de la Fiscalía, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo Laura Camila departió con su novio y otras personas en su apartamento. En un momento ella y su novio se apartaron de los demás y entraron a la habitación de la joven, donde discutieron. El hombre, hacia las 5 a.m. del domingo, abrió la puerta y les contó a quienes permanecían en la sala que Laura Camila se había lanzado por la ventana. La joven fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

Publicidad

Noticias Caracol entrevistó este martes a Johan Blanco, hermano de la comunicadora social, quien entregó detalles de los últimos momentos de Laura Camila y denunció una serie de detalles que calificó de "irregularidades" en el caso. Johan contó que él estaba con su mamá en el apartamento donde viven y que hacia las 5:40 a.m. del domingo los llamaron para contarles que su hermana "había intentado suicidarse". "Mi mamá volvió y llamó. Preguntó qué fue lo que había sucedido. Entonces, nos dicen que ella (Laura Camila) había caído al vacío desde un noveno piso. Nosotros inmediatamente salimos. Nos dicen que estaba en la Fundación Cardioinfantil. Nos fuimos para allá. Pero nos habían dado la información mal. Volvimos y llamamos y era en la San José, en el Hospital Universitario, y ahí estaba ella. Pero cuando llegamos ya había fallecido".

Sobre la última noche de su hermana, Johan relató que Laura Camila asistió a la celebración del grado universitario de su novio, y que compartió con unos amigos de él. Fueron a un bar mexicano en la 85, un exclusivo sector de Bogotá. Una vez se terminó la fiesta en ese lugar, hacia las 3 a.m., el grupo decidió seguir el festejo en el apartamento de la joven comunicadora, ubicado en la calle 66 c. No. 60-65. Johan aseguró que los vigilantes les contaron después que "ellos (Laura Camila, su novio y sus amigos) salieron a comprar licor, que fueron a comprar unas cervezas". "Lo que medio contaron los amigos de la pareja de mi hermana fue que ellos (Laura Camila y su novio) se metieron a discutir a la habitación y que (luego) él salió gritando y diciendo que mi hermana supuestamente se había lanzado", le relató el joven a este noticiero.

Publicidad

Pero Johan no cree en esa versión. "Mi hermana era una mujer que estaba llena de proyectos, de metas, siempre fue una mujer muy feliz y cuando no estaba feliz por x razón nos lo hacía saber. Nosotros sabemos que no fue así", aseguró. Cecilia Osorio, mamá de la joven comunicadora, tampoco le da validez a esa hipótesis. "Por los antecedentes de la relación de ellos que yo conozco, yo sé que lo más posible es que él la arrojó, le quitó la vida mía porque la maltrataba de todas las maneras, pero ella no había tenido la voluntad para alejarse de este señor", afirmó la mujer en diálogo con El ojo de la noche.



Las irregularidades del caso, según hermano de Laura Camila

Johan Blanco fue más allá y le relató a Noticias Caracol una serie de "irregularidades" que su familia denuncia sobre el caso, en especial en la habitación donde ocurrieron los hechos. "En la habitación había irregularidades. Había un balde con vómito. (El novio) nos dijo que nunca hubo agresión, que ella lo había empujado y que se había lanzado, que había salido corriendo por la habitación y que se había lanzado". Pero el joven señala que la declaración que le entregó el hombre a las autoridades "no tiene sentido" y que la habitación de su hermana es pequeña y que el apartamento es apenas de 29 metros cuadrados. Otra de las irregularidades, dijo Johan, está en "el bordillo de la ventana por donde cayó mi hermana", que "estaba roto".

El hermano de Laura Camila mencionó que "la cama estaba desorganizada" y que cuando él y su mamá llegaron al edificio de apartamentos encontraron "objetos (de la joven) como si ella quisiera irse: las llaves del carro, el celular, la chaqueta, las llaves, el bolso con los papeles". Esos objetos los recogieron los vigilantes de seguridad en el primer piso, donde cayó Laura Camila. También relató que, pese a que les habían comentado que el grupo compró cervezas para consumir en el apartamento, una vez él y su mamá ingresaron "no había absolutamente nada, ningún rastro de licor. No habían latas, no había botellas, no había ni en la basura ni en ningún lado. Como si hubieran alterado la escena".



¿Por qué señalan al novio de la joven comunicadora?

Laura Camila llevaba dos años de noviazgo intermitente con el joven a quien la familia señala como responsable de su muerte. "Dos años en los que volvían y terminaban, volvían y terminaban. El mayor tiempo en el que terminaron fueron dos meses en los que la apoyamos al 100% y con todo lo que ella quería hacer. Después de esos dos meses, él la busca, ellos van a una terapia de parejas. Y ahí le dicen que él es celópata, que si quieren tener una relación él se tenía que hacer tratar. Entonces él dice que sí, que él va a cambiar, pero nunca lo hizo", contó Johan Blanco, quien asegura que en una oportunidad una de las discusiones llegó a violencia física y él tuvo que intervenir para proteger a su hermana. "Cuando mi hermana se dormía, él aprovechaba y le desbloqueaba el celular, la despertaba y le arma problema".

Cecilia Osorio, la mamá de Laura Camila, también le contó a este noticiero que las discusiones de su hija con su pareja "eran peleas fuertes" y que la joven comunicadora sufrió "agresión verbal" y "física también". "No lo denunció (al hombre). No lo denunciamos. Desafortunadamente no hicimos la denuncia y ella confiaba en que podía solucionar las cosas, pero no".

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL