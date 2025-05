Diseñador gráfico muere en Bogotá en extrañas circunstancias: su familia fue informada por Facebook

Michael Enrique Contreras Quiroga, un diseñador gráfico de 37 años, murió luego de que apareciera gravemente herido en el hospital Méredi, en Bogotá. Su familia indica que fue visto por última vez en inmediaciones al portal El Dorado, en la calle 26 con carrera 96, y que horas después una cuenta desconocida alertó a sus allegados por Facebook que el hombre se encontraba en grave estado de salud. Cuando llegaron al hospital, se enteraron que ya había fallecido.

El diseñador residía en la localidad de Bosa, en el sur de la capital, y es recordado por su amabilidad y su amor por los viajes. En la noche del pasado viernes 23 de mayo, recibió agresiones con arma cortopunzante. De acuerdo con CityNoticias, una patrulla de la Policía lo trasladó hasta el centro médico, pero desafortunadamente llegó sin vida. Aún no se tiene certeza de quién fue el que alteró a sus familiares, pues aún su celular y su bicicleta no han sido hallados, por lo que se cree que fue atracado.

Michael Enrique Contreras Quiroga, quien falleció cerca al Portal El Dorado. Redes sociales

Familiares de Michael Enrique Contreras piden que el caso no quede en impunidad

"Lo hirieron en el corazón. Entonces, no sabemos qué qué fue lo que ocurrió. No vale la pena quitarle a alguien la vida por eso. Me comentan que en este puente la 26 no es el primer caso, ya van varios casos que hay en este puente, entonces pido seguridad o que manden más policías porque es un lugar que es muy inseguro", aseguró su hermana, Lucely Contreras, para el noticiero mencionado.

Su familia pide ayuda a las autoridades para poder acceder a las cámaras de seguridad del sector y así esclarecer qué fue lo que ocurrió. Según el medio Q'hubo Bogotá, hacia las 8:30 de la noche el hombre fue visto en un centro comercial del barrio Álamos acompañado de una mujer desconocida. Sus allegados también solicitan más información para contactar a esta persona, y se encuentran a la espera del dictamen de Medicina Legal.

"Queremos que caiga el responsable o los responsables que hicieron este año a mi hermano. Tenía muchas metas y me parece increíble que le quiten así la vida a una persona que era inocente, y que no nos ayuden en la Fiscalía a esclarecer esto, porque no nos dan muchos datos de qué lo fue lo que ocurrió", añadió su hermana para CityNoticias.





Panorama de homicidios en Bogotá

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre enero y mayo de este año se han presentado 420 homicidios en la ciudad. Aunque siguen siendo cifras preocupante, la Alcaldía resaltó que en abril este delito se redujo un 13 % si se compara con el mismo mes del 2024.

“Sabemos que necesitamos redoblar los esfuerzos para que los bogotanos se sientan seguros. Nuestro objetivo es reducir y mantener la tasa de homicidios en un solo dígito. Para eso, es fundamental seguir atacando de frente las economías ilícitas y las organizaciones criminales que se han fortalecido a nivel nacional y que afectan a Bogotá”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La actual administración se puso como meta en el Plan de Desarrollo Distrital lograr una tasa de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. “Nosotros pusimos la meta sabiendo de dónde venimos y si no somos ambiciosos en esa meta, pues no vamos a lograr hacer los esfuerzos adicionales que tengamos que hacer para poder vencer esa tendencia”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

