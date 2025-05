"Bloqueos hacen parte de protocolos internacionales para protestar": presidente de la CUT sobre paro

En entrevista con Noticias Caracol, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirió al anuncio que hizo en las últimas horas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en relación a una denuncia en su contra por cuenta de unas declaraciones durante las jornadas del paro nacional esta semana. "Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar, bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas por las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas", afirmó el líder sindical en la Plaza de Bolívar este jueves.

En respuesta a esa declaración, el alcalde Galán anunció acciones legales en contra de Arias, pues considera que se trató de una "confesión" de una estrategia detrás de las manifestaciones, que interrumpieron la cotidianidad especialmente el miércoles en Bogotá, con afectaciones en la movilidad. "Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida. Con base en esta confesión, mañana interpondremos la denuncia penal en contra del señor Arias para que la justicia actúe", escribió el alcalde Galán.

Arias, por su parte, justificó este viernes en Noticias Caracol los bloqueos temporales. Manifestó que estos bloqueos, "mientras no afecten la salud y la vida, hacen parte de los protocolos internacionales para protestar". "Esa (los bloqueos de vías) es una modalidad que se ejercita, hace parte de la protesta social, puesto que estamos evidentemente muy molestos con las decisiones que está tomando la Comisión Cuarta del Senado sobre una reforma laboral".

El líder, sin embargo, rechazó actos violentos que ocurrieron durante esas jornadas, en especial saqueos al comercio. "Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni promovimos nunca eso", afirmó Arias, quien insistió en que las protestas que convocaron la CUT y otros sindicatos "han sido dentro los canales democráticos de lo que nos permiten los protocolos y de manera pacífica".

También se refirió a las quejas de algunas personas que, durante el paro, ven interrumpidos sus recorridos y deben caminar hacia sus destinos o esperar durante mucho tiempo por su transporte. "Dentro de las modalidades de la protesta social están los bloqueos, los cortes de vías de manera temporal, de tal manera que no es que lo hayamos planeado, es que esa es una constatación de situaciones que se dan en el marco de un paro y de una convocatoria de esta naturaleza. Lo que pasa es que la gente cree que un paro entonces no va a afectar a nada, no, algo se tiene que afectar. Lo que no se puede afectar es la vida y la salud de las personas", dijo.

En relación a la denuncia que anunció el alcalde Galán, el líder sindical dijo: "Yo lamento (esta decisión) del alcalde Galán (...) Yo no creo que la protesta social y los derechos sean un tema de los estados judiciales, pero, bueno, iremos también porque esa fue la decisión de él. No considero que eso sea pertinente. La democracia no tiene por qué resolverse por la vía judicial, sino que debe ser resolverse en los escenarios de la democracia".

Cabe señalar que el alcalde Galán también habló con Noticias Caracol este viernes y señaló que, en efecto, el Distrito interpondrá la denuncia. Para el alcalde, la protesta está garantizada. Sin embargo, dijo, "eso tiene que ser proporcionado y aquí lo que vimos es que esos bloqueos afectaron los derechos de más de dos millones de personas en Bogotá que se vieron obligadas a caminar largas distancias porque les bloquearon el sistema".

"El dijo: ‘teníamos la intensión, y compañeros que participaron en este paro’. Bloquearon para afectar la movilidad en Bogotá. Entonces, yo sí creo que este es un mensaje clave y es que tenemos que dar la discusión como sociedad. Garantizar la protesta, pero, por ningún motivo, violar de manera flagrante los derechos de quienes no se manifiestan y esto fue lo que hicieron acá. Básicamente, lo que querían hacer, como él lo confesó, era afectar los derechos de los demás", agregó el mandatario local.

Los dos días de paro nacional concluyeron este jueves con una participación menor a la esperada en las calles y bloqueos esporádicos en el transporte público en las jornadas convocadas para respaldar las reformas del Gobierno. En el segundo día, una de las actividades destacadas fue la realización de cabildos abiertos en plazas públicas como la Plaza de Bolívar de Bogotá. Estos espacios de diálogo ciudadano, contemplados en la Constitución, no tienen carácter vinculante pero buscan recoger la voz de la ciudadanía frente a temas de interés nacional.

En Bogotá, el presidente de la CUT fue el encargado de inaugurar ante decenas de personas el cabildo con un llamado a respaldar la consulta popular impulsada por el Gobierno y a defender las reformas sociales, en especial la laboral, que fue aprobada este martes por la Comisión IV del Senado. El proyecto en discusión irá a la plenaria del Senado y después seguirá la conciliación porque los textos aprobados en Cámara y en Senado fueron diferentes. Si pasa esas instancias pasará a la firma del presidente y se convertirá en ley.

