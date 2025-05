¿Se sabe algo del hombre que se llevó a Jessica Medina a bordo de una moto en Bosa, sur de Bogotá?

Una ida a comprar el pan para el desayuno fue el último rastro de Jessica Medina en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. Las autoridades tienen en su poder un video de cámaras de seguridad que es clave para encontrar a la menor de edad de 17 años, quien está siendo buscada incansablemente por su familia.

Jessica salió de su casa del bario La Independencia para comprar el pan en la tarde del 16 de mayo de 2025. Su mamá, Diana Medina, ha buscado en todo el sector y ha preguntado en los locales comerciales aledaños por información que permita dar con el paradero de su hija.

Lo único que ha encontrado esta madre desesperada es un video en donde se ve a su hija subiéndose a una motocicleta y yéndose con un hombre que para ella (la mamá de la joven) es desconocido. La familia de la menor no sabe nada sobre este hombre.

En la grabación se ve a un hombre de sudadera (chaqueta roja y pantalón blanco) entregándole a la menor de edad un casco. La joven se lo puso, se subió al vehículo y ambos partieron con rumbo desconocido. La mamá de Jessica aseguró que su hija se veía asustada cuando abordó la motocicleta.

“Yo fui donde la Policía, la Policía vino y me ayudó con el caso. Me dejaron ver la cámara y mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”, manifestó Diana Medina en *City Noticias*.

Agregó que ya ha preguntado a parientes cercanos y amigos de la menor de edad por información que permita dar con su paradero: “No, ya hemos llamado a los amigos y nada. Mis hermanos también me han ayudado a buscarla. Estamos muy preocupados. Yo no he podido dormir”.

La familia de Jessica aseguró que ella suele estar en contacto y que no tenía ningún motivo para ausentarse, pues en su casa no tenía problemas con nadie. La mamá de la adolescente indicó cómo iba vestida su hija el día que desapareció misteriosamente: “Tenía una sudadera blanca, llevaba el cabello suelto y una chaqueta blanca de poncho”.

Diana Medina sostuvo que su hija no contaba con redes sociales, por lo que contactarla por esos medios no es posible. Además, el celular que ella tenía se averió en los últimos días, así que no hay manera de poderla llamar. “Ella solo tenía TikTok, ella no tenía Facebook”, indicó la madre de la menor desaparecida.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Reportar a una persona desaparecida es un procedimiento crucial que debe realizarse lo antes posible. En Colombia, los ciudadanos pueden acudir a la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia sin necesidad de esperar un tiempo específico. Es recomendable proporcionar información detallada como nombre completo, características físicas, última ubicación conocida y cualquier dato relevante que pueda ayudar en la búsqueda. También es útil compartir fotografías recientes de la persona y sus posibles lugares de tránsito.

Si un menor de edad se extravía, la reacción rápida es fundamental. Lo primero es verificar los lugares cercanos donde pudo haberse desplazado, como parques, tiendas o casas de amigos. Si la búsqueda inicial no da resultados, se debe contactar inmediatamente a la Policía llamando al 123 y proporcionar la mayor cantidad de información posible. Es aconsejable alertar a otras personas en el área y solicitar ayuda a través de redes sociales o medios comunitarios.

Además, en Colombia existe el programa Alerta Amber, que se activa en casos de desaparición de menores y ayuda a difundir la información en medios de comunicación y redes oficiales. Es importante mantener la calma y colaborar con las autoridades, ya que cada minuto cuenta en estos casos.

Tomar medidas preventivas, como enseñar a los menores datos de contacto familiares y lugares seguros, también es esencial para reducir los riesgos de extravío. La rápida acción y la coordinación comunitaria pueden marcar la diferencia.

