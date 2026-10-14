Feria de vivienda exclusiva para mujeres abre 12.000 cupos en Bogotá: requisitos y cómo participar

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió las inscripciones para la Feria de Vivienda para Mujeres 2026, una jornada dirigida a hogares encabezados por mujeres que buscan comprar vivienda nueva, una jornada dirigida a hogares encabezados por mujeres que buscan comprar vivienda nueva. La jornada hace parte de la estrategia Mi Casa en Bogotá, con la que el Distrito busca facilitar el acceso a vivienda propia mediante orientación, información sobre subsidios y acompañamiento durante el proceso de compra. El evento se llevará a cabo el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026. Antes de asistir, las familias interesadas deben completar un formulario virtual y cumplir con las condiciones definidas para esta convocatoria.

El plazo para registrarse estará abierto hasta el 18 de octubre o hasta alcanzar las 12.000 familias inscritas, lo que ocurra primero. Por esta razón, quienes deseen participar deben tener en cuenta que el cierre podría producirse antes de la fecha límite si se completa el número de registros previsto. La convocatoria se suma a otras jornadas organizadas por la Secretaría del Hábitat para acercar la oferta de vivienda a poblaciones específicas. En febrero de este año, la entidad realizó una feria destinada a víctimas del conflicto armado. En esta ocasión, la iniciativa está enfocada en hogares cuya jefatura está a cargo de una mujer.

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¿Qué encontrarán las mujeres en la Feria de Vivienda?

La jornada reunirá a diferentes actores que intervienen en el proceso de adquisición de una vivienda. La intención es que las familias puedan conocer las alternativas disponibles y resolver inquietudes sobre los pasos necesarios para comprar un inmueble. Entre los participantes estarán constructoras con proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) en Bogotá, entidades financieras, cajas de compensación familiar y dependencias del Distrito.



Durante la feria, la Secretaría Distrital del Hábitat brindará información sobre dos programas relacionados con el acceso a vivienda: Oferta Preferente y Reactiva tu Compra. Las familias podrán recibir orientación sobre las características de estas alternativas, sus condiciones y los procedimientos para determinar si pueden acceder a ellas. La entidad también presentará su programa de Educación e Inclusión Financiera, enfocado en la formación de los hogares para que comprendan mejor los aspectos económicos asociados a la compra de vivienda. La asesoría puede ayudar a las familias a identificar los compromisos que implica adquirir una vivienda y a organizar sus finanzas antes de iniciar el proceso.



Requisitos para participar en la feria de vivienda

La convocatoria establece condiciones relacionadas con la jefatura del hogar, los ingresos familiares y la propiedad de vivienda. Estos criterios buscan determinar qué familias pueden participar en la jornada. Según la información publicada por la Secretaría del Hábitat, los requisitos son los siguientes:



La jefa del hogar debe ser una mujer mayor de edad. La convocatoria está dirigida a familias encabezadas por mujeres que cumplan esta condición.

La convocatoria está dirigida a familias encabezadas por mujeres que cumplan esta condición. Los ingresos del hogar no pueden superar los $7.003.620 mensuales. Para calcular este límite, se suman los ingresos de todos los integrantes de la familia. El monto corresponde a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la publicación de la entidad.

Para calcular este límite, se suman los ingresos de todos los integrantes de la familia. El monto corresponde a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la publicación de la entidad. Ningún integrante del hogar puede ser propietario de una vivienda en Colombia. Esta condición debe cumplirse para acceder a la convocatoria.

Los integrantes del hogar no deben haber recibido un subsidio familiar de vivienda que ya haya sido aplicado efectivamente. Tampoco pueden haber sido sancionados dentro de un proceso de asignación de subsidios de vivienda.

Antes de completar la inscripción, las familias deben comprobar que cumplen estas condiciones. Si tienen dudas sobre su situación particular, pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat para recibir orientación sobre los criterios de participación.



¿Cómo inscribirse a la Feria de Vivienda para mujeres en Bogotá?

El registro se realiza por internet y no es necesario acudir presencialmente a una sede de la Secretaría del Hábitat para diligenciar el formulario. Las interesadas pueden acceder al enlace habilitado por la entidad, en este formulario: https://suav.habitatbogota.gov.co/forms/FeriaDeViviendaMujeres2026-I, donde quedan menos de 2.000 cupos. Para participar, deben completar la información solicitada dentro del periodo establecido y verificar que el hogar cumpla con los requisitos de la convocatoria. Para evitar confusiones durante el proceso, las interesadas deben diferenciar las fechas de inscripción de los días en que se desarrollará el evento.



13 de octubre: apertura de las inscripciones.

18 de octubre: fecha límite para registrarse, salvo que se complete antes el cupo de 12.000 familias.

7 de noviembre: primera jornada de la Feria de Vivienda para mujeres.

8 de noviembre: segunda jornada del evento.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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