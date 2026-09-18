¿Cuándo es ExpoVivienda en Bogotá? Feria tendrá oferta de proyectos y subsidios en septiembre

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció una nueva feria de vivienda que tendrá lugar en Bogotá este fin de semana en ExpoVivienda, una feria organizada por Camacol que contará con la participación de la entidad. La feria está dirigida a quienes se encuentran buscando alternativas para adquirir vivienda y quieren conocer directamente la oferta de proyectos, constructoras y programas de apoyo disponibles.

El evento se realizará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Gran Salón de El Cubo de Colsubsidio. Durante los dos días, las personas interesadas en comprar vivienda podrán conocer diferentes proyectos y recibir información relacionada con las opciones disponibles en la ciudad. La Secretaría Distrital del Hábitat también tendrá un espacio para orientar a los asistentes sobre los subsidios de vivienda del Distrito.



¿Dónde será la feria de vivienda en Bogotá?

ExpoVivienda tendrá lugar en el Gran Salón de El Cubo de Colsubsidio, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 # 52-77, en Bogotá. En este espacio estará ubicado el stand de la Secretaría Distrital del Hábitat, donde los asistentes podrán consultar información sobre los programas y subsidios que ofrece el Distrito para facilitar el acceso a vivienda. La feria permitirá reunir en un mismo lugar información sobre proyectos habitacionales y las alternativas de financiación y subsidios que pueden ser de interés para quienes están buscando comprar una vivienda.

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Este 19 y 20 de septiembre, #MiCasaEnBogotá estará en #ExpoVivienda de @CAMACOLBOGOTA para ayudarte a conocer las opciones y programas que pueden acercarte a tener casa propia. 🧵👇🏼 pic.twitter.com/s4MaKsnCq8 — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) September 18, 2026

¿Cuándo se realizará ExpoVivienda?

La feria se desarrollará durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026. Los horarios establecidos son:



Sábado 19 de septiembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Domingo 20 de septiembre: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las personas que quieran asistir pueden realizar previamente el proceso de inscripción dispuesto por la organización de ExpoVivienda.



¿Qué se podrá consultar en la feria?

Uno de los principales objetivos del encuentro es facilitar el acceso a información sobre la oferta de vivienda disponible en Bogotá. Los visitantes podrán encontrar:



Proyectos de vivienda.

Información de constructoras.

Orientación relacionada con la compra de vivienda.

Información sobre los subsidios disponibles por parte del Distrito.

Asesoría para quienes están analizando alternativas para adquirir vivienda.

La presencia de la Secretaría Distrital del Hábitat permitirá que los interesados consulten directamente sobre los programas distritales y conozcan cuáles son las alternativas que pueden revisar de acuerdo con su situación. Para participar en la feria es necesario realizar la inscripción a través del enlace dispuesto por Camacol para ExpoVivienda. La inscripción puede hacerse antes de asistir al evento y permite a los interesados consultar la información correspondiente a la jornada.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL