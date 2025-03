Habla mujer que saltó de un puente para evitar que la robaran, en Bogotá: "No tenía de otra"

Mientras que las autoridades de Bogotá y el mismo alcalde de la ciudad afirman que se han incrementado los esfuerzos para reducir la inseguridad en Bogotá , los casos mediáticos parecen seguir demostrando que los hurtos en la capital del país son problemática que está lejos de desaparecer. Y es que, en medio de las dinámicas de inseguridad que siguen aconteciendo en la capital, algunos casos de personas que arriesgan sus vidas intentando proteger sus pertenencias personales se hacen virales.

Esta vez fue el turno de Noelia Galindo, una estudiante universitaria que dio a conocer su caso en el que, luego de intentar ser robada por dos delincuentes en el puente peatonal de la estación Concejo de Bogotá de Transmilenio, arriesgó su vida y su integridad saltando desde la estructura para evadir a los delincuentes y poder huir del lugar.

En video quedaron registradas las imágenes del momento exacto en el que dos sujetos con gorra abordan a la mujer y, según ella misma, sacan un arma cortopunzante para intimidarla y pedirle todas sus pertenencias. La víctima, en medio del terror y la impotencia de tener que entregar sus artículos personales, opta por sujetarse de uno de los barandales del puente y saltar hacia afuera del mismo, posteriormente huye corriendo del lugar.

El intento de robo quedó registrado en video.

Aunque en las cámaras de seguridad se evidencia cómo los ladrones también saltan del puente y corren, la afectada sostuvo que ninguno de los sujetos la persiguió y, contrario a ello, optaron por darse a la huida. El hecho ocurrió el pasado 20 de febrero a las nueve de la noche.

Por su parte, la mujer se pronunció a través de redes sociales y explicó, con detalle, todo lo que ocurrió aquella noche. "Al momento de que termino de cruzar el puente me encuentro a dos tipos altos, gruesos y anchos, a lo cual pienso que uno de capota y de chaqueta como gris le está pidiendo monedas a uno que tiene un delantal de mesero. Al momento que se me voltean me da miedo, temor, de todo y siento que se acercan hacia mí. Incluso uno me dice que le dé todo lo que tengo y me saca un cuchillo", dijo la mujer.



Video de intento de robo en estación Concejo de Bogotá: ¿qué pasó con la mujer afectada?

La afectada dijo que, tras ver lo que estaba pasando y rogarles a los delincuentes para que no la robaran, la víctima optó por tomar una decisión arriesgada que podía no solo poner en riesgo su vida, sino también su integridad. "Inmediatamente la reacción que tengo es tomar las barandas del puente y saltar del puente", dijo en un video publicado desde su cuenta de Tiktok.

Aunque en las imágenes se logra identificar que uno de los hombres también se lanza del puente mientras la mujer huye, Galindo aseguró que ningún ladrón la persiguió. "No me hicieron nada, no me persiguieron. (...) Me encuentro perfectamente bien... Tengo súper adolorido toda la espalda, como quizá más por la maniobra que hice porque mi reacción quizás fue muy ágil, muy rápida y todo pero también fue como muy loquita (...) Me decían que yo daba papaya porque iba caminando sola a esas horas de la noche. Salgo a las 9 de la noche de esa universidad así que no tenía de otra", aseguró la mujer.