Bogotá: la restricción para motos que alcaldía está evaluando si aplicar para combatir inseguridad

La alcaldía de Bogotá está evaluando nuevas medidas para combatir la inseguridad, en momentos en los que la capital enfrenta un alarmante panorama en ese aspecto: desde el Concejo alertan un crecimiento en delitos de alto impacto como homicidios, violencia intrafamiliar, extorsión y lesiones personales.

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista con Canal Capital, su administración, de la mano con la Secretaría de Seguridad, está analizando la posibilidad de que regrese la restricción del parrillero para los conductores de motocicleta en la ciudad.

"Yo no descarto analizar si se puede hacer eventualmente en algunos puntos. Vamos a analizarlo, pero dependerá de un estudio técnico, no de una opinión", afirmó Galán, quien recordó, sin embargo, que "hay varios estudios que apuntan a que experiencias pasadas donde se prohibió el parrillero en Bogotá no fueron efectivas".

En efecto, se trata de una medida que fue retirada en años anterior luego de que se usó como estrategia para disminuir la cifra de hurtos y demás delitos que, en muchos casos, se cometen con este tipo de vehículo.

Durante la alcaldía de Claudia López, entre 2022 y 2023, se aplicó la medida a los parrilleros hombres los días jueves, viernes y sábado, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Sin embargo, la medida generó gran malestar entre quienes usan con frecuencia ese medio de transporte.

Por esa razón, el mandatario afirmó que al tratarse de una medida que podría afectar a muchas personas de la capital, se está analizando con detenimiento y teniendo en cuenta todos los factores.

Galán aseguró que una restricción de este tipo podría implementarse eventualmente bajo ciertas condiciones: "No lo vamos a descartar de plano, estudiemos si en algunas zonas, con algunas condiciones, se puede implementar, para que no afectemos a quienes no tiene nada que ver con esto".

La alcaldía es enfática en que, en caso de aplicarse, tendría que ser bajo modificaciones basadas en lo que no funcionó o que hizo falta aplicar en las experiencias anteriores.

"Yo siempre le he dicho a mi equipo, tomemos decisiones con base en evidencia, que si hace 6 o 7 años no funcionó, nos preguntemos: '¿será que se puede corregir algo y modificarlo para que esta vez si funcione?", afirmó Galán en la entrevista.

El alcalde también afirmó que en 2025 una de las principales metas de la alcaldía es aumentar de 50 a 67 comisarias de familias, las cuales ayudarían a frenar diferentes problemáticas. Y destacó que actualmente continúan las labores para seguir fortaleciendo la delincuencia por medio de cámaras y tecnología de punta.

Se espera que en los próximos días el alcalde Galán reciba una carta con una propuesta de algunos concejales de la ciudad que apoyan la restricción del parrillero de moto. Uno de ellos es precisamente Rolando González de Cambio Radical, quien hace unos días fue víctima de un atraco por hombres que se movilizaban en moto.

"Se necesitan medidas contundentes para atender los robos que a diario se presentan", afirmó recientemente González, quien ha explicado que su propuesta incluye un esquema de restricción por zonas específicas de la ciudad.

