Laura Villamil habló de la angustia vivida en Andrés Carne de Res: “Todos miraban y no hacían nada”

Laura Villamil habló con el programa La Red, de Caracol Televisión, sobre lo que han padecido ella y su familia tras las graves quemaduras que sufrió en agosto de 2024 durante un show con fuego que se realizó en el restaurante Andrés Carne de Res, de Chía, Cundinamarca.

La joven de 28 años, agradecida con Dios y su familia porque está viva, relató lo sufrido después de que alguien la tocó en el hombro y le dijo “te estás quemando”.

“Si no hubiese pasado tanto tiempo, mis quemaduras no hubiesen sido tan graves”

Laura Villamil recordó lo que ocurrió en la noche del 17 de agosto de 2024. Contó que ese día “nos piden que nos fusionemos con el grupo de circo. Nos dicen ‘solamente tienen las antorchas y ya, las tienen ahí’, y yo todo el tiempo la tenía arriba porque dije ‘que no vaya a pasar nada’. Se culmina el show de circo y siento que alguien me toca por este lado del hombro, yo volteo a mirar, me dice ‘te estás quemando’, yo me miro el traje y empiezan a subir esas llamas en segundos. Yo empiezo a intentar apagarme con esta mano también (la izquierda), que resultó realmente muy afectada, y salgo buscando ayuda porque todo el mundo me miraba y no hacía nada, solo me miraba”.

“Escuché que alguien me dijo ‘tírate y rueda’, y yo me tiré, rodé y viendo que no, me levanté nuevamente. Pasó demasiado tiempo y siempre he dicho que si no hubiese pasado tanto tiempo, mis quemaduras no hubiesen sido tan graves ni tan extensas. Y yo empiezo a sentir cómo mi cuerpo empieza a encogerse, a encorvarse, y todo el mundo mira, y yo tenía mis partes expuestas y yo solo dije ‘por favor, tápenme’”, agregó entre lágrimas.

La piel de Laura Villamil se pegó a la silla del carro de su amigo

Al ver que nunca no llegó una ambulancia, un amigo tuvo que trasladarla a un hospital. “Cuando me fui a parar del carro de Nico, yo quedé pegada y me fui a parar y el grito más increíble”, describió la joven bailarina, pues su piel se había quedado pegada a la silla del vehículo.

Finalmente le brindaron atención y “me piden que me acueste, y un muchacho me dice ‘tranquila que te vamos a cuidar’, y yo le digo ‘pero me cuidan bien, por favor’, y me ponen una máscara y hasta que despierto casi un mes después”, dijo Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo. Sin embargo, una parte salió prácticamente ilesa, su rostro: “Yo no sé si Dios puso una burbuja en esta parte, pero me alcancé a quemar unas partes de la cara y las orejitas, pero le agradezco mucho también que está intacta”.

“Lloraba mucho y decía ‘no quiero más esto’”

El despertar del coma en el que estuvo más de un mes no fue el fin del calvario de Laura Villamil, pues sufrió momentos de intenso dolor y serios problemas de salud por sus quemaduras.

“Cuando la piel está muy expuesta, como también estaba mi piel, es más fácil que adquieran bacterias y yo tuve de todas las bacterias. Tuvieron que ponerme muchos antibióticos y la fiebre era muy intensa, llegaban mis fiebres a 40, cuando yo desperté empezaba a sentir ese calor y yo sentía que me estaba quemando, la fiebre era increíble”, relató.

Laura Villamil dijo que aún tiene “momentos muy claros de días de dolor, lloraba mucho, decía que me dolía y decía ‘no quiero más esto, quiero cerrar los ojos y que ya despierte y ya no tenga nada y ya no sienta nada’, pero siempre gracias a Dios yo digo mi papá, o mi mamá o mis hermanos estaban ahí para dejarme llorar y decir ‘vamos que sí se puede’”.

Sobre sus empleadores de Andrés Carne de Res, la bailarina narró que “cuando desperté empecé a enterarme de ciertas cosas, realmente yo no viví esa parte fuerte que fue lo que me menciona mi familia, que luego de casi un mes ellos se manifiestan, según lo que me cuenta mi familia, y yo en esos momentos digo ‘yo quiero recuperarme, yo no quiero pensar en nada más’”.

“En el momento como tal no lo hicieron con mi familia, luego intentan acercarse, quizás no con las mejores intenciones. Fue muy raro”, agregó.

“Mi familia es mi mejor equipo, somos como la Liga la Justicia”

En medio de su recuperación, que aún sigue, Laura Villamil solo tiene palabras de agradecimiento para con su familia. “Siempre les he dicho a ellos que los admiro un montón, que yo no sé ellos cómo hicieron para aguantar tanto. Es completa admiración porque tuvieron que cambiar sus rutinas, sus vidas prácticamente por mí”.

En medio del llanto, también les pidió “perdón” a sus padres y hermanos, y reiteró su agradecimiento infinito “porque siempre estaban ahí dándome la mano, consintiéndome, dándome fuerza y son los mejores, son increíbles y los amo muchísimo a todos y les agradezco de verdad”.