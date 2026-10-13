Movilidad Bogotá EN VIVO | Disturbios en la U Distrital provocaron cierre temporal de la Circunvalar

Problemas de movilidad y enfrentamientos entre encapuchados y la Policía se registraron este martes en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Vivero, en el centro-oriente de Bogotá. La situación obligó al cierre temporal de la avenida Circunvalar, una de las vías más importantes de este sector de la capital.

De acuerdo con los reportes conocidos durante la tarde, un grupo de personas encapuchadas protagonizó disturbios a la altura de la universidad, lo que derivó en la intervención de unidades de la Policía Nacional. Según la información divulgada, durante los enfrentamientos se reportó el uso de bombas molotov y papas bomba, mientras las autoridades intentaban recuperar el control de la zona.

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La emergencia tuvo un impacto directo sobre la movilidad. Inicialmente, conductores y usuarios del transporte público reportaron serias dificultades para transitar por la carrera 5 con calle 10 y por la avenida Circunvalar, debido a los bloqueos y a la presencia de manifestantes en el corredor vial.



Bloqueo en la U Distrital afectó la movilidad en el sector

Las autoridades distritales informaron que en la sede Vivero de la Universidad Distrital se presentó un bloqueo de la vía Circunvalar mediante la instalación de canecas y la presencia de un grupo aislado de manifestantes. Ante esta situación, los organismos de tránsito recomendaron a los ciudadanos utilizar corredores alternos, entre ellos la carrera 10 y la avenida NQS, con el fin de evitar represamientos y retrasos en los desplazamientos.



Mientras avanzaban las acciones de control, uniformados y gestores del Distrito permanecieron en el punto realizando seguimiento a la situación y coordinando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el sector. Horas después de los primeros reportes, la Secretaría Distrital de Gobierno informó que la avenida Circunvalar fue despejada luego de que finalizara el bloqueo reportado en las inmediaciones de la institución educativa.



Posteriormente, la entidad señaló que el paso vehicular quedó restablecido tras el repliegue de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Asimismo, indicó que mediante diálogos internos se acordó la evacuación de estudiantes que permanecían dentro del plantel y que no participaban en las confrontaciones.

• Monitoreo UD. sede Vivero

📍 UD. Sede Vivero, Santa Fe



Se restablece el paso vehicular por la avenida Circunvalar tras el repliegue de la UNDMO. Mediante diálogos internos, se acuerda la evacuación de estudiantes que permanecían dentro del plantel sin participar en la… — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 13, 2026

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Con la reapertura del corredor vial, comenzó la normalización gradual de la movilidad en esta zona de Bogotá, aunque durante varias horas se presentaron congestiones derivadas de los cierres y desvíos implementados por las autoridades.

Los hechos se producen en medio de los preparativos y seguimientos preventivos que realizan las autoridades frente a distintas actividades y convocatorias programadas en la ciudad. Por ello, organismos distritales mantienen vigilancia permanente en puntos estratégicos para prevenir nuevas alteraciones al orden público.

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Aunque la situación en la avenida Circunvalar fue superada y el tránsito volvió a la normalidad, las autoridades continúan monitoreando el sector para evitar que se registren nuevos bloqueos o enfrentamientos que puedan afectar la movilidad y la seguridad de estudiantes, residentes y conductores que transitan por esta zona de la capital.

ÁNGELA URREA PARRA

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