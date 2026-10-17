Fotos | Así se vio el plantón en el Museo Nacional de Bogotá por la memoria histórica

Los colectivos en Bogotá convocaron un plantón pacífico en el Museo Nacional de Bogotá este 17 de septiembre, después de que se conociera que se retiraron 30 piezas relacionadas con movimientos como el feminismo, la comunidad LGBTIQ+ y el conflicto armado en Colombia. La situación se conoció por medio de La Silla Vacía, que reveló la ausencia de fichas, fotografías y objetos en tres salas diferentes del recinto.



Este episodio generó polémica y rechazo desde distintos sectores del país. Mientras tanto, el Gobierno nacional argumentó que estas acciones están enmarcadas en la “contrarrevolución cultural” que anunció el presidente De la Espriella con el Ministerio de Cultura. En esa misma línea, el jefe de Estado ordenó a la ministra Paola Holguín que se retiraran las representaciones que, a su juicio, son “apología al terrorismo”. Al día siguiente, algunas piezas desaparecieron de las salas de exposición.

Ante las críticas, Holguín justificó esta acción al decir que el Museo Nacional no puede servir como instrumento de “adoctrinamiento político, apología al delito o revictimización”, ni como un “foco de difusión de versiones sesgadas o medio multiplicador de la agenda gubernamental”. Además, aseguró que la “museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluadas y rediseñadas para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”.



Pese a las declaraciones de la ministra, prevaleció el rechazo ante las acciones del Gobierno y se convocó el plantón. Desde muy temprano, las personas empezaron a reportar la presencia de efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en la entrada del Museo Nacional. De todos modos, quienes asistieron a la convocatoria llegaron paulatinamente desde las 12:30 p. m. al plantón, que busca manifestarse en favor del arte, la memoria histórica y las culturas.

(Le puede interesar: María José Pizarro reacciona a orden de retirar símbolos de su padre, Carlos Pizarro)



¿Qué retiraron del Museo Nacional?

Las salas de las que retiraron las piezas históricas son "Hacer sociedad", "Memoria y nación" y "Fuerza, fe y sustancia". Entre los objetos que están ocultos a la vista de los cuatles vistitnates del Museo Nacion figuran:



La bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo.

Afiches de la marcha LGBT de 2006 (pieza lésbica).

Impresos sobre derechos reproductivos de la mujer (Fundación Sí Mujer).

Fotografías de marchas por la ciudadanía plena LGBT y ejemplares de la revista La Ventana Gay

Un brazalete de la Alianza Democrática M-19.

Afiches y material de las candidaturas presidenciales y movimientos políticos de Carlos Pizarro (M-19) y Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica).

Impresos electorales de la Unión Patriótica en apoyo a Jaime Pardo Leal (1986)

El Balígrafo (pluma hecha con un casquillo de bala utilizada para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016).

El tarjetón electoral de la Séptima Papeleta, antecedente de la Constitución de 1991.

Minería, de Antonio Caro.

Fotos del plantón en el Museo Nacional

Publicidad

Colprensa

Publicidad

Colprensa

Colprensa

Publicidad

Colprensa

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co