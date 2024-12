Pico y placa Bogotá de la semana del 16 al 20 de diciembre de 2024: ojo a las rotaciones

El sistema de pico y placa en Bogotá es una medida de restricción vehicular implementada por la Alcaldía de Bogotá con el objetivo de reducir la congestión y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Esta medida, que ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de los años, sigue siendo una herramienta clave para la gestión del tráfico en la capital colombiana.

El pico y placa en Bogotá se aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Durante este horario, los vehículos particulares tienen restricciones según el último dígito de su placa. Los días pares, los números 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular, mientras que los días impares se restringe el tránsito de los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Esta medida no solo busca reducir el número de vehículos en las calles, sino también fomentar el uso del transporte público y otras alternativas de movilidad sostenible.

(Lea también: Alerta del Ideam por nueva temporada seca en Colombia: ¿qué pasará en Bogotá? )



Rotación del pico y placa en Bogotá del 16 al 20 de diciembre de 2024

Para la semana del 16 al 20 de diciembre de 2024, las rotaciones del pico y placa en Bogotá serán las siguientes:



Lunes 16: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 17: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 18: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 19: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 20: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Pico y placa en Bogotá para la semana del 16 al 20 de diciembre - Colprensa

Publicidad

Es importante recordar que los lunes festivos se aplica el pico y placa regional, afectando a los vehículos que ingresan a la ciudad después del fin de semana. Esta medida busca evitar congestiones en las principales entradas a Bogotá.



¿Qué pasa si incumplo el pico y placa en Bogotá?

El incumplimiento de la medida de pico y placa puede resultar en sanciones significativas. Los conductores que sean sorprendidos circulando en horarios restringidos pueden enfrentar multas de hasta $650.000. Además, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que genera costos adicionales y molestias para el propietario.

Para aquellos que necesitan utilizar su vehículo durante los días de restricción, existe la opción del pico y placa solidario . Este permiso especial permite circular libremente pagando una tarifa diaria, mensual o anual, que puede ser gestionada a través de la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



Vehículos exentos del pico y placa en Bogotá

Es importante destacar que ciertos vehículos están exentos de la medida de pico y placa. Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Vehículos híbridos.

Caravana presidencial.

Carrozas fúnebres.

Vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia.

Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Vehículos destinados al control de tráfico y grúas.

Vehículos de control de emisiones y vertimientos.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos de medios de comunicación.

Vehículos de autoridades judiciales.

Vehículos de transporte escolar propiedad de instituciones educativas.

Vehículos tipo automóvil, campero o camioneta destinados a la enseñanza automovilística.

Vehículos con tres o más ocupantes.

Regulación del pico y placa para taxis en Bogotá

La medida de pico y placa para taxis en Bogotá se aplica de lunes a sábado, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., según el último número de la placa. La restricción no aplica los domingos ni festivos. Para la semana del 16 al 21 de diciembre de 2024, las rotaciones serán:



Lunes 16 de diciembre: no circulan placas terminadas en 3 y 4.

no circulan placas terminadas en 3 y 4. Martes 17 de diciembre: no circulan placas terminadas en 5 y 6.

no circulan placas terminadas en 5 y 6. Miércoles 18 de diciembre: no circulan placas terminadas en 7 y 8.

no circulan placas terminadas en 7 y 8. Jueves 19 de diciembre: no circulan placas terminadas en 9 y 0.

no circulan placas terminadas en 9 y 0. Viernes 20 de diciembre: no circulan placas terminadas en 1 y 2.

no circulan placas terminadas en 1 y 2. Sábado 21 de diciembre: no circulan placas terminadas en 3 y 4.

Pico y placa en Bogotá para taxis en la tercera semana de diciembre 2024 - Getty Images

Publicidad

Pico y placa para vehículos de carga mayores a 20 años

Los vehículos de carga mayores a 20 años tienen restricciones adicionales en Bogotá. Estos transportes no pueden circular de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., sin importar el dígito de la placa. Además, los sábados tienen una restricción rotativa de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Para diciembre de 2024, la distribución de las placas es la siguiente:



Sábado 14 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Sábado 21 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Sábado 28 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

📢Así funciona el #PicoYPlaca para vehículos de carga mayores a 20 años en Bogotá, durante el mes de diciembre🚚



Esta medida rige de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. y sábados de 5 a.m. a 9 p.m. así👇



Conoce aquí las excepciones ➡️https://t.co/BYEIGLFJX5 pic.twitter.com/j9DbptNiPw — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 7, 2024

Alternativas de movilidad durante el pico y placa en Bogotá

Ante las restricciones del pico y placa, es fundamental considerar alternativas de movilidad. El uso del transporte público, como Transmilenio y SITP, es una opción eficiente y económica. Además, la ciudad cuenta con una red de ciclovías que facilita el desplazamiento en bicicleta, promoviendo una movilidad más saludable y sostenible.

Otra opción es el uso de aplicaciones de movilidad compartida, que permiten a los usuarios compartir viajes y reducir el número de vehículos en las calles. Estas alternativas no solo ayudan a cumplir con la normativa, sino que también contribuyen a disminuir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

(Lea también: Se acaba el plazo del beneficio para que mujeres renueven licencia de conducción en Bogotá )