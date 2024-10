Pico y placa en Bogotá para el jueves 26 de septiembre de 2024: así funcionará

El pico y placa en Bogotá es una medida implementada para controlar la congestión vehicular y mejorar la movilidad. Este jueves, 26 de septiembre de 2024, aplica para los carros particulares cuyo número de placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, no pueden circular. El horario es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

En el caso de los taxis, el pico y placa afecta a los vehículos amarillos con número de placa terminada en 5 y 6, con un horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Pico y placa en Bogotá para la semana del 23 al 27 de septiembre

Lunes 23: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 24: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 25: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 26: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 27: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pico y placa en Bogotá para vehículos de carga septiembre de 2024

Sábado 7: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 14: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 21: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 28: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Es importante considerar que estos vehículos están sujetos a restricciones adicionales de circulación de lunes a viernes. En particular, no pueden transitar entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., así como entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., independientemente del último dígito de su placa.



Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

Esto acarrea sanciones considerables. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, la multa por circular en un día de restricción asciende a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $650.000 en 2024.

Además de la multa, el vehículo será inmovilizado y trasladado a los patios, lo que genera costos adicionales y trámites para su recuperación.



Pico y placa solidario

Los conductores que deseen evitar las restricciones de movilidad en Bogotá pueden optar por el programa de pico y placa solidario . Este programa permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial que autoriza la circulación sin restricciones durante los días y horarios en los que normalmente aplicaría el pico y placa.