Policía capturó a alias Caníbal, presunto responsable de atacar a mordiscos a su pareja en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a alias Caníbal, un sujeto de 27 años quien es el presunto responsable de atacar a mordiscos a su pareja y golpearla con una botella, en el barrio Andalucía de localidad de Kennedy, al sur de la ciudad.

El hombre, identificado como Andrés Felipe Palomino Guzmán, al parecer, agredió a Paola Andrea Ospina Echeverry, de 30 años, mientras estaba en estado de embriaguez. Los hechos sucedieron el pasado 19 de enero.

“Realmente, para contarlo todo me queda muy complicado, pero puedo decir que me destruyó toda la cara, me arrancó el labio superior, tengo muchas mordeduras”, relató Paola Andrea a Blu Radio.

Según su exsuegra y amiga, Yosaira Lozano Díaz, la mujer y el presunto agresor habían convivido durante cuatro meses antes de lo sucedido.

"Él llegó borracho a las 3:00 de la mañana diciéndole a ella que dónde estaba el cuchillo de la casa, entonces ella, en un momento que pudo, se paró y lo escondió. Ella decía: 'Un cuchillo para qué', y la agarró y la prendió. Todo el cuerpo está lleno de mordiscos, él la quería matar, la tuvo secuestrada hasta las 6:00 de la mañana”, comentó la allegada de la víctima.

Capturado por atacar a mordiscos a su pareja. Policía Metropolitana

Añadió que ella no es la única que ha sufrido de agresiones por parte de alias Caníbal, pues Yosaira se contactó con otras dos mujeres que también habrían resultado afectadas por este sujeto.

Paola Andrea, por otro lado, tuvo que someterse a una cirugía plástica reconstructiva en su boca, debido a las heridas que le ocasionó el hombre. Según comentó a Blu Radio, son en total seis procedimientos los que debe realizarse para generar la reconstrucción de las áreas afectadas.

Ambas creían que Andrés Felipe se estaba escondiendo "en la casa de su madre", ubicada en el barrio Brisas de Vasconia, en Ibagué. Sin embargo, su captura se materializó en la capital.

Así fue la captura del presunto agresor



Gracias a la denuncia de la víctima, la Policía Metropolitana de Bogotá logró materializar, el pasado lunes 17 de febrero, la orden de captura a Andrés Felipe Palomino, por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso heterogéneo con lesiones personales.

El hombre presenta cuatro anotaciones previas por el delito de violencia intrafamiliar y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

"La Policía Metropolitana de Bogotá invita a las personas que son víctimas de violencia basada en género a denunciar de manera inmediata a la línea 155, Patrulla Púrpura y 123", añadieron las autoridades.

