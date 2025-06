¿Por qué el temblor se sintió tan fuerte en Bogotá y las dos réplicas fueron en el mismo epicentro?

Millones de colombianos descansaban en sus casas este domingo 8 de junio cuando un temblor de magnitud 6.5 sacudió el centro del país sobre las 8:08 de la mañana. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro de este movimiento telúrico fue Paratebueno, Cundinamarca, por lo que en esta zona de Colombia y sus alrededores el sismo se sintió más fuerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A las 8:20 y 8:37 de la mañana hubo dos réplicas, las cuales fueron de magnitud 4,0 y 4,6 y el epicentro fue el mismo: el municipio de Paratebueno.



Varias preguntas se generan en torno a los temblores cuando ocurren y una de esas preguntas es por qué se sintió tan fuerte el movimiento telúrico, si puede haber más réplicas y si es normal que las réplicas que ocurrieron tengan el mismo epicentro.

Carlos Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano y docente de la Universidad de Santander, habló con Noticias Caracol y explicó que “en Bogotá se sintió fuerte, primero, por las características, por la magnitud, la profundidad y que fue cercano a la ciudad. También por los suelos que tiene la ciudad ya que son suelos blandos en la zona plana”.

Publicidad

Según el experto, los suelos de la zona plana son diferentes a los de la zona montañosa. “En los suelos de la zona plana se suele alargar la duración del sismo”, manifestó.

El profesor agregó que “los niveles del movimiento que se registraron a nivel de lo que monitorea en Bogotá, el movimiento tuvo una calificación moderada. No son lo suficientemente fuertes para causar daño en edificaciones”.

Publicidad

¿Por qué el temblor tuvo el mismo epicentro?

Después del primer temblor se presentaron dos réplicas a las; una a las 8:20 y otra a las 8:37. Lo curioso fue que los epicentros de las réplicas también fueron en el municipio de Paratebueno. El profesor explicó que “es normal que la réplica sea en el mismo sitio por la magnitud y profundidad del sismo. Este tipo de sismos ocurren en una zona sísmicamente activa. En esta zona hay una serie de fallas geológicas y es normal”.

Finalmente, el profesor Carlos Lozano indicó que los temblores no se pueden predecir y dijo qué hacer después de un sismo: “Hay que decir que los sismos no se pueden predecir. Hay que estar atentos a las autoridades oficiales y la evacuación se hace cuando se detenga el sismo. No evacuar cuando estamos en el movimiento sino cuando el movimiento se detenga. Hay que ubicar lugares seguros en las viviendas”.

El epicentro se registró en Cundinamarca. - Foto: Servicio Geológico Colombiano

¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Antes del temblor:

los ciudadanos deben prepararse con un plan de emergencia que incluya rutas de evacuación y puntos de encuentro. Es crucial identificar zonas seguras dentro del hogar, oficina o escuela, alejadas de ventanas y objetos pesados. Se recomienda tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna y documentos importantes. Además, asegurar muebles y repisas a la pared puede prevenir accidentes. Participar en simulacros también ayuda a reaccionar eficazmente.

Durante el temblor

: mantener la calma es fundamental. Si está dentro de un edificio, busque refugio bajo una mesa resistente o junto a una pared interna. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Si está en la calle, evite postes, edificios y cables eléctricos. En un vehículo, deténgase en un lugar seguro lejos de puentes o túneles. No use ascensores y, si está en la costa, prepárese para la posibilidad de un tsunami.

Publicidad

Después del temblor:

primero, verifique su estado físico y el de quienes le rodean. Si hay heridos, auxilie con precaución. Revise posibles fugas de gas o incendios y corte suministros si es necesario. Use el teléfono solo para emergencias y siga información oficial. Prepárese para réplicas y evite entrar en estructuras dañadas. Si es seguro, ayude a quienes lo necesiten y contribuya a la recuperación de su comunidad.

Con prevención y acción rápida, es posible reducir riesgos y proteger vidas.

Publicidad

(Lea también: ¿Cómo activar la alarma de sismos en su celular? Paso a paso para teléfonos Android y Iphone (iOS)

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias