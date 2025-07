¿Es beneficiario? Arrancan pagos de subsidio clave para estudiantes en colegios públicos de Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que ya están disponibles los recursos del segundo ciclo del subsidio de transporte escolar para estudiantes de instituciones públicas de Bogotá. En esta ocasión, el pago corresponde al período comprendido entre el 22 de marzo y el 23 de mayo de 2025, y fue asignado a 20.181 estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial de la ciudad.

Este programa busca aliviar los gastos de transporte en las familias y facilitar la movilidad de niñas, niños y adolescentes hacia sus colegios. El valor entregado se calcula con base en los días efectivos de asistencia del estudiante durante el lapso mencionado, y se entrega bajo dos modalidades: Daviplata y tarjeta TuLlave.



¿Quiénes pueden reclamar el subsidio de transporte?

De los más de 20 mil estudiantes beneficiados, 13.644 lo reciben por medio de la plataforma Daviplata, mientras que 6.537 acceden al beneficio a través de la tarjeta personalizada del sistema de transporte público TuLlave. Cada grupo tiene una fecha límite para hacer efectiva la redención del subsidio: en el caso de quienes están vinculados a Daviplata, el proceso debe completarse a más tardar el 16 de agosto. Quienes lo reciben por la tarjeta TuLlave tienen plazo hasta el 20 de agosto de 2025. Una vez vencidas estas fechas, no será posible redimir el dinero o el saldo, y no habrá reapertura del ciclo.

Para este segundo pago del año, la Secretaría de Educación destinó $6.647 millones. Estos fondos son ejecutados con el fin de garantizar la asistencia regular al colegio de estudiantes que, por razones económicas, podrían enfrentar barreras de acceso.



¿Cómo se reclama el subsidio de transporte?

Si recibe el subsidio por Daviplata (entre el 17 de julio y el 16 de agosto):

Ingrese a la aplicación Daviplata en su teléfono móvil o acceda a través del sitio web www.daviplata.com.

Digite su número de documento y clave personal.

Verifique en el saldo disponible si ya fue depositado el monto correspondiente al subsidio.

El dinero se puede retirar en cajeros automáticos de Davivienda, en oficinas del banco, en corresponsales bancarios autorizados o puede ser transferido a otras cuentas.

Guarde el comprobante de la transacción como respaldo del retiro.

Si lo recibe por la tarjeta TuLlave (entre el 22 de julio y el 20 de agosto):



Acuda a una taquilla del SITP con su tarjeta personalizada TuLlave.

Presente su tarjeta y solicite la activación del subsidio.

El operador verificará la carga del saldo y lo activará.

Asegúrese de que el saldo aparezca en su tarjeta antes de retirarse de la taquilla.

El subsidio solo podrá usarse para viajes una vez se haya validado el saldo en la taquilla. No es posible utilizarlo sin este paso previo.



¿Qué pasa si no tiene actualizados sus datos?

Para recibir las notificaciones sobre la disponibilidad del subsidio, el número celular del acudiente debe estar correctamente registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Si los datos no están actualizados, no se podrá hacer efectivo el giro, aunque el estudiante siga siendo beneficiario. Por esa razón, la Secretaría recomienda a los padres o acudientes hacer una revisión y actualización de los datos personales en el colegio donde está matriculado el estudiante. Este es el paso a paso para actualizar los datos en SIMAT:



Diríjase al colegio donde el estudiante está registrado.

Solicite en la secretaría académica la actualización de la información en el sistema.

Lleve los siguientes documentos:

Documento de identidad del estudiante.

Documento de identidad del acudiente.

Recibo de servicio público o certificación de residencia vigente.

Además, tendrá que verificar que se hayan actualizado correctamente los siguientes datos:



Tipo y número de documento del acudiente.

Nombres y apellidos completos.

Número de celular activo (preferiblemente el que esté asociado a Daviplata).

Dirección actual de residencia.

Pida confirmación de que los cambios fueron cargados en el sistema.

Es clave resaltar que, aunque no se pierde el derecho al subsidio si los datos no están al día, el giro no podrá hacerse efectivo hasta que la información esté correctamente registrada en SIMAT.



¿Cómo va el calendario de pagos de este subsidio?

Daviplata

Fecha de giro: 17 de julio de 2025

17 de julio de 2025 Fecha límite para reclamar: 16 de agosto de 2025

Tarjeta TuLlave

Fecha de giro: 22 de julio de 2025

22 de julio de 2025 Fecha límite para activación: 20 de agosto de 2025

La Secretaría de Educación reiteró que este subsidio no requiere inscripción adicional, ya que se asigna a los estudiantes que cumplen con los criterios definidos por el programa y que están debidamente registrados en el sistema educativo. Este tipo de iniciativas, según la entidad, buscan reducir la deserción escolar y eliminar barreras económicas que dificultan la permanencia y asistencia regular al colegio.

