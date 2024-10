Por redes, Galán no descarta racionamiento de energía en Bogotá "en el mediano plazo"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no descarta un racionamiento de energía en la capital colombiana debido a problemas con las redes de transmisión.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , un comerciante le preguntó al alcalde Galán: “¿Si no llueve, nos van a aplicar también cortes de energía?”. El mandatario local explicó que, aunque “nosotros no tenemos previsto en este momento eso, no depende de Bogotá eventualmente porque esto es una discusión nacional también. El nivel de embalses genera energía”.

El alcalde indicó que “Bogotá tiene en este momento un reto que tenemos que resolver, que va de la mano de decisiones del Gobierno nacional. Las redes de transmisión, que traen energía a Bogotá, son limitadas y hoy tenemos una demanda que está muy cerca de la capacidad instalada para generar energía de la región. Entonces, al no poder traer de otras regiones, estamos básicamente al ras; no tenemos capacidad de ampliar eventualmente la demanda”.

En medio de este panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán recalcó que “si no logramos destrabar las redes de energía que están en construcción en este momento para traer más energía a la región central, no solamente a Bogotá, sino a Cundinamarca, Meta, Guaviare, tendríamos que tomar decisiones de racionamiento. Estoy hablando del año 2026”.

Al preguntarle si se considera realmente un racionamiento de energía en Bogotá, el mandatario recalcó: “No es inmediato, pero sí es en el mediano plazo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Principalmente por el reto eventualmente de no poder traer energía de otras regiones del país”.

En caso tal de que sigan disminuyendo los niveles de los embalses que generan energía en el país y en la región, “tendríamos un riesgo. Por eso, ahorrar agua nos ayuda en los dos sentidos: para la generación de energía y el consumo humano”.

