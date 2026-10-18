Protestas en Bogotá hoy 18 de octubre: TransMilenio cierra estaciones y activa desvíos

Este 18 de octubre se convocó una segunda jornada de manifestaciones en el Museo Nacional, en el centro de Bogotá, para expresar apoyo al arte y a la cultura, después de que se retiraran aproximadamente 30 piezas de tres salas de exposición por una directiva que vino desde el Gobierno nacional y que da extensión a la orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella al Ministerio de Cultura.



La manifestación derivó en enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Undmo, que llegaron hasta el punto donde se convocó el plantón. Esta novedad en materia de orden público desembocó en afectaciones para la movilidad y el funcionamiento del sistema de TransMilenio. Con corte a las 6:00 p. m., hay cerca de 14.300 usuarios afectados, según el reporte oficial de la empresa.

La actualización más reciente de la Secretaría de Gobierno al momento de publicar este artículo data de las 5:03 p. m. En él, la entidad señala que en el plantón se presentaron "alteraciones al orden publico" y señala que la secretaría, en una labor conjunta con la Defensoría del Pueblo, se acercó a los integrantes de la protesta para pedir que se ubicaran sobre el anden y despejar la vía para "no generar más confrontaciones". No obstante, la Undmo realizó una avanzada que dio lugar a nuevas tensiones.

#Bogotá | A esta hora se reportan enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO sobre la carrera Séptima. Se registran cierres en Transmilenio.



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Afectaciones en TransMilenio: conozca desvíos y estaciones cerradas

Una de las manifestaciones, según TransMilenio, avanzó a las 5:30 de la tarde con destino hacia la avenida Caracas con calle 32, luego su rumbo cambió hacia la calle 26 con carrera 23. La estación de Museo Nacional dejó de operar temporalmente. La flota troncal no tiene paso temporalmente hacia ambos sentidos. A las 6:00 de la tarde, el sistema reportó que la protesta se movió hacia el sector de la estación Centro Memoria, sobre la troncal de la calle 26. Por eso, los servicios H54, 3 y L10 desvían por la NQS al sur. La ruta fácil 1, por su parte, realiza retornos en la estación Concejo de Bogotá.



Hay que aclarar que en el Museo Nacional continúa desarrollándose un plantón pacífico. La marcha que ha avanzado hacia otros sectores del centro de la ciudad es una diferente, lo que se traduce en dos puntos de foco que todavía no han sido confirmados por la Secretaría de Gobierno en sus canales oficiales.



Defensora del Pueblo expresa preocupación por "excesivo despliegue"

Desde el plantón del pasado 17 de octubre en Bogotá, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó preocupación por el despliegue que tuvo el Esmad, que calificó como excesivo. Y es que el escuadrón incluso usó un vehículo lanza agua, cuya presencia fue considerada como "innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación".

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"La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse. Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto. Hacemos un llamado a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica, a no abordarlo como un riesgo de orden público, a adoptar alternativas para gestionar la movilidad —como de hecho se ha hecho hoy en Bogotá— y a evitar actuaciones policías que puedan provocar confrontaciones", advirtió la defensora en su trino.

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