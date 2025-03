¿Qué pasa si se va sin pagar de las zonas de Parqueo Pago de Bogotá? Hay graves consecuencias

Las zonas de Parqueo Pago de Bogotá, pese a sus malos resultados , se han hecho muy conocidas durante los últimos años, pues les han brindado a los conductores de la capital del país la capacidad de parquearse en zonas permitidas de diferentes vías de manera legal y con vigilancia garantizada. Sin embargo, aunque muchos hayan evidenciado los espacios que han sido destinados para este fin, pocos tienen en cuenta cuáles son las instrucciones de uso y qué deben hacer para evitar amonestaciones.

Y es que, lastimosamente, muchas personas de Bogotá no les han dado un uso adecuado a estas zonas de Parqueo Pago, y sin seguir las respectivas instrucciones, consideran que aparcar en estos lugares exclusivos para usuarios que lleven a cabo el respectivo trámite no trae consecuencia alguna. De cara a este desconocimiento, es necesario tener en cuenta qué puede ocurrir si los conductores omiten la normativa de dichos lugares y no pagan el saldo correspondiente para usar este espacio.

Si usted, por ejemplo, decide parquear en estas zonas sin haber descargado previamente la aplicación ZPP ni haber efectuado el respectivo pago, debe prepararse para que al regresar de hacer su respectivo trámite encuentre su vehículo con un cepo, aquel dispositivo que se instala en una de las ruedas del vehículo e impide su respectiva movilidad. Para poder moverlo, por haber incumplido la norma, deberá pagar una cuantiosa multa económica.

Inmovilización de vehículo.

¿Cuánto cuestan las multas por no pagar en las zonas de Parqueo Pago de Bogotá?

Para retirar el cepo que se le instala a su vehículo por no haber cancelado previamente a estacionarse el vehículo en la zona de Parqueo Pago, los operadores de este servicio le cobrarán una multa, cuyo valor depende del tipo de vehículo que fue inmovilizado por las autoridades de la siguiente manera:



Cepo para carro : su retiro tiene un costo de 110.000 pesos.

: su retiro tiene un costo de 110.000 pesos. Cepo para moto: su retiro tiene un costo de 80.000 pesos.

Tenga en cuenta que aquellos vehículos cuyos conductores hagan el pago en la plataforma de ZPP pasados menos de diez minutos desde que se llevó a cabo el parqueo en la zona habilitada no recibirán la instalación de este cepo. Eso sí, conforme avanza el tiempo, los usuarios deben pagar previamente el costo de las horas adicionales en ese espacio para evitar la amonestación.

