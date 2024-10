Racionamiento de agua en Bogotá: multa por derrochar el líquido sería de casi $700 mil

Hoy, domingo 29 de septiembre de 2024, empezó el racionamiento de agua en Bogotá cada 9 días . Este se dio en 10 localidades de la capital colombiana. Muchos comercios que tenían corte del líquido se las ingeniaron para abrir sus locales sin dejar de aportar al ahorro.

“Nos tocó adecuar un tanque en la terraza de 2.000 litros para abastecer agua para la elaboración del pan, para la cafetería y el aseo. La gente siempre está al pendiente de que está pasando con el racionamiento y cómo nos abastecemos del agua”, contó Flor Hernández, dueña de una panadería.

Y es que cada gota cuenta. Hay ciudadanos que ya definieron su medida diaria para ahorrar el líquido.

“Con un garrafoncito de cinco litros, son cuatro para el día. Nos alcanza, por lo menos, sin bañarnos. Le toca a uno no bañarse porque eso es gasto de agua”, argumentó Francisco Rodríguez, otro ciudadano.

Este 30 de septiembre, el racionamiento de agua lo tendrá el turno 2 que comprende los barrios de las localidades de Engativá y Fontibón, además de la zona industrial del municipio de Cota.

“Toca ahorrar, nos toca ayudar para que todos podamos tener un poquito de agua, porque si no nos van a poner en racionamiento más tiempo. Ya teníamos racionamiento día de por medio y ahorita otra vez racionamiento diario. Realmente es perjudicial para todos”, agregó Diana Teherán, bogotana.

Sanciones para quienes derrochen agua

Desde este domingo también rigen las sanciones contra el derroche de agua, con multas que alcanzan los $693.328. El Distrito prohíbe el uso de agua potable para el lavado de fachadas, parqueaderos, riego de jardines y llenado de piscinas.

"Ya el Distrito expidió el decreto, que es el que lleva a sancionar algunas actividades. Actividades que se entienden como derroche de agua. Las sanciones van desde amonestaciones hasta una cifra monetaria", enfatizó Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá.



Así está el nivel de los embalses que suministran agua a Bogotá

El agregado norte se encuentra al 54.38% de su capacidad: descendente

El agregado sur está al 88.15%: estable

El sistema Chingaza, del cual depende en mayor medida Bogotá, presenta un nivel del 44.12%: descendente.

"Es muy importante que seamos conscientes que el regresar a todos los días de racionamiento no es solamente para que no consumamos agua el día de la restricción. Regresar a todos los días es para que nos acordemos de que tenemos que ser responsables con el consumo de agua y que los ocho días que no tenemos restricción en nuestro turno también seamos muy responsables y cerremos la llave cuando no la estemos utilizando", precisó Avendaño.



¿Qué pasa si se llega al día 0 de racionamiento en Bogotá?

"El día cero es el día que lleguemos a estar en un 36% por ciento de llenado del sistema Chingaza. Si alcanzamos esa cifra, nos vemos obligados a duplicar los turnos de razonamiento", agregó la gerente del Acueducto.