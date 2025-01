Roban camión en Bogotá y secuestran a conductor y ayudante: “Decían que nos iban a matar”

En la calle 80 con avenida Boyacá, en la oreja que conduce hacia el Norte de Bogotá, en la localidad de Suba, durante la madrugada de este jueves delincuentes fingieron un accidente de tránsito entre una moto particular y un taxi para hacer que frenara un camión cargado de colchones y posteriormente someter al conductor y a su ayudante, golpearlos, secuestrarlos por unos minutos, y robar el vehículo.

La víctima relató lo sucedido para el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, y Blu Radio: “Yo subo el puente de la avenida Boyacá con calle 80, hago la oreja para tomar el retorno y volver a coger hacia el sur y me interceptan ahí. Me atraviesan un taxi en el que hacen como si atropellaran a una moto. Yo estaba esperando a que cuadraran, porque no dejaron pasar, y ahí me interceptaron. Me di cuenta fue que uno me rompió el vidrio del lado del ‘pato’ y a mí me cogieron entre dos y me encañonaron, me dieron cachazos en la cabeza, me rompieron la cabeza, y nos echaron entre un carro. Decían que nos iban a matar. Gracias a la reacción de la Policía de Suba, al 7030, pude recuperar mi camión rapidísimo”.

Al camionero y su ayudante los abandonaron muy cerca al Club Los Lagartos, sobre la avenida Boyacá. De ahí salieron corriendo a una estación de servicio, donde hallaron a policías del sector de Colina Campestre, quienes en un operativo persiguieron a los delincuentes, interceptaron el camión abandonado y recuperaron la mercancía.

Sin embargo, todos los miembros de la banda que fingió el accidente y robó el camión se volaron en taxis y motos.

El conductor del camión se encuentra lesionado luego de ser golpeado bastante fuerte en la cabeza.

En la localidad de Engativá aparecen paredes rayadas con la sigla EGC para amedrentar a habitantes y comerciantes

Desde el miércoles 22 de enero empezaron a aparecer paredes rayadas en casas y negocios en el barrio Villa Gladys, localidad de Engativá, Bogotá.

Las paredes rayadas tienen las siglas EGC (Ejército Gaitanista de Colombia). Con esa artimaña criminales pretenden extorsionar a las personas que viven en ese punto de la ciudad.

Aunque algunos habitantes han intentado borrar las marcas en las paredes, los delincuentes las volvieron a hacer en la madrugada del jueves.

En algunas casas de familia, los mismos residentes les han contestado a los extorsionistas en los muros con la frase: “No nos involucren, bastardos”.

Este jueves 23 de enero, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una reunión extraordinaria de la comunidad con miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Gaula para ver qué está sucediendo.