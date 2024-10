Tía de ladrón en Bogotá le pegó a su necio sobrino frente a la Policía, tras ser capturado

Un delincuente en Bogotá utilizaba el vehículo de su tía para cometer hurtos en varias localidades de la capital de Colombia. El joven fue detenido por las autoridades luego de que se volcara junto a sus cómplices tras un robo.

Los delincuentes habían roto el espejo de un carro para robar un bolso que estaba al interior, emprendieron la huida y se volcaron.

La tía del criminal llegó hasta el lugar donde lo capturaron, lo golpeó y les aseguró a las autoridades que le había prestado su carro al sobrino para que este trabajara en aplicaciones de movilidad.

En las cámaras del Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo , quedó grabado el momento en que la mujer le propinó varios golpes a su familiar, quien se encontraba esposado en el piso.

Ladrón en Bogotá habló en Noticias Caracol

El ladrón habló luego de la captura y dijo que “el carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”.

Además, el criminal aseguró estar arrepentido por lo sucedido: “Cada acción tiene una consecuencia y son malas”.

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a las personas que fueron víctimas de estos delincuentes para que se acerquen a identificar sus pertenencias y lleven a cabo las respectivas denuncias para que puedan ser procesados.

Así capturaron a estos ladrones en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada sobre unos sujetos que habían roto un vidrio para robar todo lo que estaba al interior.

Comenzó una persecución y en el barrio Colina, localidad de Suba, chocó el vehículo que usaban los hampones, luego de morder el separador del carril de Transmilenio.

El ladrón que acompañaba al sobrino malhechor salió corriendo hacia el occidente de Bogotá y logró escapar.

“Era un amigo mío, él se bajó del carro y los patrulleros se me pegaron a mí. Entonces, lo perdieron de vista a él”, dijo el ladrón capturado.

Al revisar en el baúl del vehículo, las autoridades encontraron los bolsos y las pertenencias de varias víctimas.

El capturado reconoció que robó, junto a su cómplice, en varios puntos de Usaquén y de la localidad de Suba y por eso fue judicializado en la URI de La Granja.

Si usted fue víctima de estos ladrones en Bogotá, las autoridades le invitan a que se acerque a la URI de La Granja para reclamar sus pertenencias y denunciar a los criminales.

Inseguridad en Bogotá

De acuerdo con el Concejo de Bogotá, en lo corrido del año aumentaron los delitos de alto impacto en 6.8%, el hurto a personas subió 7.7%, los delitos sexuales crecieron en 26.6% y el 40% de los hurtos se cometen de forma violenta con uso de armas.

