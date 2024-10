Víctima de feminicidio en Bogotá fingió tener un dolor de muela para escapar de su agresor

Desde Fundación, Magdalena, la mamá de Yurley Cervantes, quien fue víctima de feminicidio por su expareja al interior de un bus en la localidad de Bosa, en Bogotá, el pasado jueves 12 de septiembre, contó el drama de violencia intrafamiliar que venía sufriendo su hija, situación que la obligó a huir de su agresor y llegar a la capital en busca de una nueva vida.

La mamá de la víctima, Milena Cervantes, en medio de lágrimas le contó a Noticias Caracol en vivo que está “con un dolor muy profundo porque este hombre me le arrebató la vida a mi niña, él lo dijo, que me le iba acabar la vida y me le acabó la vida”.

“Él la tenía secuestrada”

“Él se la había llevado al Llano y allá la tenía secuestrada en una finca, no sé en qué finca. Ella fingió que tenía un dolor de muela y se voló para Bogotá. Desde el comienzo yo le dije que ese hombre no, pero como ella estaba ciega, enamorada”, hizo caso omiso.

El padrastro de Yurley Cervantes, Jader Álvarez, enfatizó en que le “dábamos consejos y nunca quiso escuchar el consejo de madre ni de padre”.

Según el testimonio, el hombre persiguió a su expareja hasta Bogotá, Yurley se percató de esto y decidió trastearse de casa, su tía la acompañó sin imaginar que el presunto feminicida las buscaría.

“Mi hermana la estaba acompañando porque llamaron a la ley, a la Policía de Protección porque le dieron un papel y nunca la ley contestó y ella se propuso en ir a acompañar a su sobrina; cuando agarran la buseta, como a una cuadra que pasa, él estaba chequeando dónde cogieron ellas la buseta ahí dio puñaladas, cogió a mi hermana y le dio por la vena aorta".

Francisco Iván Acosta Gutiérrez es el presunto asesino de Yurley. En medio de la audiencia de imputación de cargos fue enviado a la cárcel y no aceptó su responsabilidad en los hechos.

El señalado feminicida tenía tres procesos judiciales activos por violencia contra otra de sus exparejas sentimentales.

