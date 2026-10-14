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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Fuerte aguacero provoca inundaciones en Soacha: cierran TransMilenio temporalmente

VIDEOS | Fuerte aguacero provoca inundaciones en Soacha: cierran TransMilenio temporalmente

Uno de los puntos más afectados es la autopista Sur, a la altura de la estación de TransMilenio Terreros, donde la acumulación de agua dificultó la circulación de carros y motos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Inundaciones en Soacha por lluvias: colapsa la movilidad en la autopista Sur
Inundaciones en Soacha por lluvias: colapsa la movilidad en la autopista Sur -
Imágenes suministradas - Redes sociales

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles provocaron emergencias en diferentes sectores de Soacha, en Cundinamarca, donde varias vías y barrios terminaron inundados como consecuencia del intenso aguacero. Uno de los puntos más afectados es la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros de TransMilenio, donde la acumulación de agua dificultó la circulación de vehículos y generó serios problemas de movilidad para conductores y pasajeros. La empresa de TransMilenio informó que, debido a las inundaciones en el carril mixto frente a la estación de San Mateo en sentido occidente-oriente, se suspende el servicio hasta nuevo aviso.

Autopista Sur inundada en Soacha tras fuerte aguacero de este miércoles

Videos difundidos por ciudadanos en redes sociales muestran amplias zonas cubiertas por el agua, mientras decenas de vehículos avanzan lentamente para evitar quedar atrapados en medio de la inundación. La situación ha causado congestión vehicular y retrasos en los desplazamientos de quienes transitan por este importante corredor vial que conecta a Soacha con Bogotá. Ante la emergencia, unidades del cuerpo de bomberos se desplazaron hasta el sector para atender la situación y realizar labores de monitoreo y acompañamiento. Las autoridades también mantienen seguimiento de los puntos más críticos del municipio, ya que las lluvias continúan generando afectaciones en distintos barrios.

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La emergencia se presenta en medio de una temporada marcada por fuertes precipitaciones en la región, que en las últimas semanas ya había encendido las alertas por inundaciones, encharcamientos y problemas de drenaje en distintos sectores de Soacha. Mientras avanzan las labores de atención, las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar las precauciones en las vías, evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la movilidad y las condiciones climáticas.

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ÁNGELA URREA PARRA
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