Puente que conectará a Bosa con Ciudad Verde de Soacha ya tiene constructor: ¿cuándo estaría listo?

El Puente Tibanica, una de las obras proyectadas para mejorar la conexión entre Bogotá y Soacha, ya tiene constructor. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) adjudicó el contrato al Consorcio Corredor Vial ICCU, que estará encargado de ejecutar la obra sobre el canal Tibanica.



El proyecto busca crear una nueva conexión entre Bosa, a la altura de la avenida Ciudad de Cali, y Ciudad Verde, en Soacha, por la avenida Terreros. La nueva vía también pretende ofrecer una alternativa para los desplazamientos que actualmente utilizan la Autopista Sur. De acuerdo con la información entregada por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la obra tiene un plazo de 18 meses de ejecución. Es importante precisar que esta es una proyección basada en el plazo anunciado para la ejecución de la obra y no corresponde a una fecha oficial de inauguración.

¿Quién construirá el Puente Tibanica y cuánto costaría el proyecto?

El ICCU seleccionó al Consorcio Corredor Vial ICCU entre 17 proponentes que participaron en el proceso de contratación.

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El consorcio está integrado por:



Construlatina S.A.S. , con una participación del 50 %.

, con una participación del 50 %. SJ Projects S.A.S. , con el 40 %.

, con el 40 %. A.S.J. Internacional Constructora y Montajes, con el 10 %.

La firma tendrá a su cargo la construcción del puente, que tendrá una longitud aproximada de 87 metros. El proyecto contempla una inversión cercana a los $60.000 millones y cuenta con recursos aportados por la Agencia Regional de Movilidad (ARM) de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.



¿Dónde estará el puente y qué conectará?

El Puente Tibanica estará ubicado sobre el canal del mismo nombre, en el límite entre Bogotá y Soacha. La nueva conexión permitirá unir el sector de Bosa, en Bogotá, con Ciudad Verde, en Soacha, mediante la conexión entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Terreros. (Lea también: “Nos mintieron y jugaron con nuestra buena fe”: habla dueño de pomerania hallada en El Dorado)



La obra está proyectada para beneficiar a cerca de 250.000 habitantes, al generar una nueva alternativa para los viajes entre el sur de Bogotá y Soacha y contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento. Uno de los objetivos del proyecto es que los ciudadanos cuenten con otra opción de movilidad diferente a la Autopista Sur, uno de los principales corredores utilizados para entrar y salir de Bogotá desde el municipio vecino.

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Por eso, aunque la obra todavía está pendiente de construcción, la adjudicación del contrato marca el inicio de una etapa clave: ahora el proyecto cuenta con una empresa encargada de ejecutar físicamente el puente.

¿Cuándo estaría listo el Puente Tibanica?

El plazo anunciado para la construcción es de 18 meses. Con la adjudicación realizada en octubre de 2026, el periodo de ejecución llevaría la obra, de cumplirse el cronograma previsto, hasta aproximadamente abril de 2028. Sin embargo, la fecha definitiva de puesta en servicio dependerá del inicio efectivo de las obras, el desarrollo del contrato y las condiciones que se presenten durante la construcción.

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La iniciativa hace parte de los proyectos de integración entre Bogotá, Soacha y Cundinamarca y también tiene importancia para los planes de transporte de la región. De hecho, las autoridades han señalado que el Puente Tibanica constituye un primer paso para una futura extensión del sistema TransMilenio hacia Soacha, en el marco de la Fase IV. (Le puede interesar: ¿Quiere mejorar su casa? Mujeres en Bogotá que podrían postularse a nueva convocatoria: requisitos)

Antes de llegar a la adjudicación, el proyecto también tuvo que surtir un proceso de consulta previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Según la información oficial, este proceso incluyó más de 45 mesas técnicas y terminó con la protocolización de los acuerdos en mayo de 2026.

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