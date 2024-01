Casi mata a su pareja en Soacha y llamó a la suegra para culpar a otro: "La encontré vuelta nada"

En un hospital permanece una mujer que fue brutalmente golpeada por su pareja sentimental en Soacha, Cundinamarca. El caso es tan indignante como la acción del agresor, quien además llamó a su suegra y le mintió, asegurando que alguien había atacado a la víctima y por ello llamó a la Policía.



“Dijo: ‘esa mañana llegué y encontré a Patricia toda golpeada, vuelta nada y llena de sangre, las escaleras estaban llenas de sangre. Le pregunté que qué había sido y me dice que nada, que ella no se acuerda quién le pegó ni nada. Pero alguien la golpeó, le pegó y estoy aquí y la voy a llevar para la clínica. Yo llamé a la Policía y estoy aquí”, cuenta la madre de la víctima de violencia intrafamiliar.

Ya en el hospital, la mujer se negaba a hablar y contar lo que había pasado, hasta que finalmente decidió señalar a su pareja sentimental y narrar lo que le decía el sujeto al momento de la agresión que hoy la tiene en un centro médico.

“Cogió y me pegó que porque tenía tufo de cerveza, porque mi hermano estaba cumpliendo años y me brindaron dos cervezas”, comenta la víctima.

En medio de su relato, la mujer de 49 años reconoció que no era la primera vez que la golpeaba y que las agresiones para ella se habían vuelto constantes. Sin embargo, prefería no denunciarlo ni contarle a su familia, aunque ellos sospecharan. “En diciembre también me dio una muenda, quede como un monstruo”, indica.



Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio San Nicolás, en el municipio de Soacha.



“Él tiene la costumbre, desde que ellos están los dos, de golpearla a toda hora y él antes no la deja ir a la casa porque tiene los ojos negros y ella le alcahuetea y dice ‘no, es que me caí’, ‘me caí de las escaleras’, ‘no es que me pegué con la puerta’”, lamenta la mamá de la víctima.

Aunque la familia de la señora siempre le pidió dejarlo y denunciarlo, dicen que ella se negaba.

“Él lleva años agrediéndola, desde que son pareja, muy recién comenzaron la relación también la agredía. A veces porque no está íntimamente con él es obligada, porque (le dice que) tiene que estar con él, la obliga a que trabaje prácticamente por él”, comenta la hija de la víctima.

El hombre de 41 años, identificado como Jhon Freddy Cañón, fue capturado y enviado a la cárcel.

Soacha es el municipio de Cundinamarca con más casos de violencia intrafamiliar. Durante el 2023 se registraron 2652 denuncias, 123 casos más que en 2022.