Caso Sara Millerey: las nuevas claves del crimen de la mujer trans torturada y asesinada en Bello

Doce días después del crimen de Sara Millerey González Borja , la mujer trans a quien le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a una quebrada, se han conocido algunos avances en la investigación que busca establecer quiénes son los responsables, así como detalles del caso, que conmocionó al país y que puso en la discusión pública la violencia que sufre la población LGBTIQ+ en Colombia.

Sobre el caso se ha dicho mucho, incluso en redes sociales ha circulado información falsa sobre Sara y su familia. En todo caso, de lo que se tiene certeza es que el crimen ocurrió el 4 de abril en horas de la tarde , cuando un grupo de personas le propinó una golpiza a Sara, le fracturó sus extremidades y la arrojó a la quebrada La García, ubicada en el barrio Playa Rica, en Bello. Su familia, luego de recibir una llamada que les alertó lo ocurrido, acudieron a esa zona y la encontraron tal y como aparece en el video que se hizo viral: abandonada en la quebrada, quejándose del dolor y aferrada a unas ramas para que el caudal del afluente no la arrastrara.

Aquí le contamos las nuevas claves que se conocieron del caso.



La identidad de los responsables

En un comunicado, la alcaldía de Bello informó que ya se han dado un avance importante en la investigación y es que ya se habría identificado a los responsables del crimen. "Las investigaciones judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Alcaldía y la estación de Policía de Bello, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), han logrado avances significativos en la identificación de los responsables de golpear y arrojar a la quebrada La García a Sara Millerey González Borja, acto que le ocasionó la muerte", señalan en el comunicado.

Las autoridades locales señalaron que, con base en registros de cámaras de seguridad de la zona donde se produjo la agresión, se logró identificar a un grupo de entre cuatro y cinco personas : "En este momento, se trabaja en la trazabilidad de la información obtenida para confirmar sus identidades y avanzar en su judicialización", afirmó la alcaldía de Bello.

Hay que señalar que una de las hipótesis apunta a que un grupo delincuencial organizado estaría detrás del crimen, en razón de dinámicas de exterminio bajo las mal llamadas "limpiezas sociales" y de control del territorio. Cabe recordar que organizaciones sociales advirtieron que desde hace al menos dos años ya había alertas sobre las amenazas que enfrentan las personas LGBTIQ+ en esa zona del país, con casos que incluso muestran cierta similitud en sus características. Las autoridades, por su parte, no descartan que se trate, en efecto, de una banda delincuencial de este tipo.

La familia de Sara ha advertido que, antes de morir, les dijo que "hombres malos la habían arrojado a La García (la quebrada)".



El testimonio de la mamá y de la tía de Sara

Una vez el caso se conoció y se hizo viral en redes sociales , ha circulado todo tipo de información sobre lo que ocurrió el pasado 4 de abril. En entrevista con Más Allá del Silencio, Sandra Borja, mamá de Sara, y Luz Dary Borja, tía de Sara, aclararon y desmintieron algunas versiones sobre el crimen y los momentos de incertidumbre posteriores que vivieron ese viernes.

Una de esas revelaciones la hizo Luz Dary Borja, quien contó que Sara Millerey tenía "una cortada en la nuca, en el lado derecho". "No sé si la quisieron degollar", se pregunta la tía de la mujer. "Tenía un hueco en la cabeza (en la parte de atrás), sus dos manos fracturadas, una pierna, dos o tres costillas rotas y un pulmón estallado".

Sobre el día de la agresión, las dos mujeres aclararon que, contrario a lo que se había dicho en un primer momento, Sara sí fue auxiliada por personas que transitaban en la zona. "Dos buenos señores, no sé quiénes son, se metieron (a la quebrada) y la socorrieron, mientras llegaban los bomberos", afirmó Sandra, la mamá de Sara.

Sara Millerey. Redes sociales

Las mujeres también contaron que nunca escucharon a personas exigiendo que no la sacaran de la quebrada. "Hubo muchas personas que nos quisieron ayudar. Somos más los buenos que los malos. Le lanzaron (a Sara) un lazo para que se sostuviera y ella trató de cogerlo, pero no podía por las fracturas", mencionó Luz Dary.

Sandra Borja añadió que su hija recibió atención en un ambulancia, en la que fue estabilizada porque "tenía hipotermia" y, posteriormente, la trasladaron al Hospital La María, en Medellín, donde, según su familia, hubo mala atención.

"Cuando llegamos (al hospital), no me la recibieron con muy buena actitud, que por qué la habían llevado hasta allá si esto había ocurrido en Bello. Los bomberos dijeron que les habían informado que podían llevarla a ese hospital", relató Sandra. "La pusieron en una colchoneta, sin sábanas. Les dije que me dieran una cobija que porque venía con hipotermia, (y respondieron) que no había cobijas, que trabajaban con lo que que había en el hospital. Entonces, me quité mi saco y mi chaqueta y la arropé. Ya me habían mandado otros sacos y también la arropé con esos otros sacos".

La mamá también aseguró que el equipo médico no la atendió en un tiempo adecuado sino "hasta la madrugada". "Es que no trae rastros de sangre por ningún lado. ¿Qué sangre va a tener cuando estuvo en esa quebrada unos 40 o 45 minutos?", añadió su tía.

Entre las 4 a.m. y 5 a.m. del 5 de abril, dicen sus familiares, la enyesaron las manos y piernas. Sin embargo, también presentó signos de taquicardia y los médicos les advirtieron que Sara tenía agua en sus pulmones. Acto seguido, fue entuba. Y hacia las 7 a.m. la trasladaron a la UCI, pues su estado era grave por cuenta de la fuerte golpiza y la contaminación del agua de la quebrada en las heridas. Horas después, hacia las 3 p.m., sufrió un paro cardiaco y Sara murió.



Las amenazas contra periodistas



En medio de la conmoción que despertó este caso en el país, los medios de comunicación del país han puesto el foco en el crimen. En radio, televisión, medios digitales e impresos se ha hablado a detalles sobre el asesinato de Sara Millerey y de la alarmante ola de violencia contra las personas con experiencia de vida trans. Sin embargo, en ese desarrollo se conoció otra denuncia: dos periodistas del diario Q'Hubo Medallo recibieron intimidaciones a través de WhatsApp, en las que les tildan de "periodistas mediocres y pervertidos" y les amenazan de muerte, tras la publicación del asesinato de Sara Millerey.

Sara Millerey González Borja, de 32 años de edad. Archivo particular

En uno de los mensajes intimidantes, enviado en la madrugada, se leen comentarios transfóbicos y advertía que el remitente de la amenaza, junto con otras personas, iría a la sede de Q’Hubo para hacerle seguimiento y "eliminar" a los periodistas "para que respeten la sociedad normal". "Estas formas de violencia e intimidación no solo atentan contra la integridad de quienes ejercen el periodismo, sino que también refuerzan la discriminación y la violencia, especialmente hacia la población LGBTIQ+ que enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad", denunciaron desde la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP).

