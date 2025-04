Caso Sara Millerey: habrían identificado a al menos cuatro de las personas que cometieron el crimen

Las autoridades de Bello, Antioquia, informaron en las últimas horas que ya se habría podido identificar a las personas que terminaron con la vida de Sara Millerey González el pasado 4 abril de 2025. Esta mujer trans fue brutalmente golpeada y lanzada a la quebrada La García, donde permaneció dos horas antes de ser sacada y enviada a un centro hospitalario, en el cual murió. (Lea también: Estas fueron las últimas palabras de Sara Millerey González a su mamá antes de morir: esto reveló)

Entre cuatro y cinco personas han sido identificadas por las autoridades antioqueñas en torno a este terrible hecho que enluta a Colombia, especialmente a la comunidad LGTBIQ+.

José Serrano, secretario de Seguridad del municipio de Bello, dijo en Teleantioquia que “lo que evidenciamos en cámaras es que un grupo de entre 4 y 5 personas hacen parte de todo el recorrido y lo que derivó en finalmente en la muerte de Sara Millerey”.

El funcionario agregó que “lo que esperamos es que haya capturas muy pronto. Ya tenemos una trazabilidad que se ha hecho con el sistema de cámaras de vigilancia y a través de los testimonios que se han recibido. Se han hecho allanamientos, registro a algunas viviendas, revisión de antecedentes a algunas personas y eso nos ha permitido encontrar material probatorio”.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del asesinato de Sara Millerey. Además, la Alcaldía de Bello también ofreció 50 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimiento sobre este asesinato denuncien y así se pueda detener a los homicidas.

El asesinato de esta persona ha sido señalado como un acto de odio, transfeminicidio y transfobia, lo que ha provocado una profunda indignación en la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.

Las autoridades indagan si el crimen guarda relación con las bandas criminales que operan en la zona, ya que previamente se habían reportado amenazas contra Sara Millerey. Incluso, el presidente Gustavo Petro se manifestó, demandando justicia y una investigación a fondo sobre el caso.

Sara Millerey González Borja. Archivo particular

Las últimas palabras de Sara Millerey a su mamá antes de morir

La madre de Sara, Sandra Borja, compartió detalles conmovedores sobre la muerte de su hija. En el podcast Más allá del silencio, Sandra expresó que Sara “solo quería ser ella, ser feliz, estar alegre, estar contenta. No tenía un corazón malo, tenía un corazón de amor, de luz, de paz, siempre queriendo ser ella”.

Sandra también recordó que con Sara “éramos felices, reíamos, orábamos, en los días de los Mil Jesuses nos sentábamos a hacerlos. Era una niña entregada muchísimo a Dios, siempre de la mano de Dios pidiéndole protección, porque no faltaba quien me la trataba mal en la calle cuando pasaba, solo por ser una trans, solo por ser ella".

Tras la pérdida de su única hija, Sandra expresó: “Me dejaron destrozada, me dejaron triste, me dejaron con el alma rota porque me quitaron mi niña. Me dejaron vacía. Esto no se me va a olvidad nunca. Se me olvidará el día en que Dios venga, me cierre los ojos y me lleva a donde está ella en el reino de los cielos. Yo sé que está allá feliz y gozando porque era muy entregada a Dios. Ella no era mala, no le hacía mal a nadie”.

Sandra está convencida de que el asesinato de su hija fue motivado por su identidad de género: “Yo sé que sí, solo por ser ella. Ella les decía a las personas que por qué la trataban mal, que qué estaba haciendo, que no estaba haciendo nada malo, que iba por su camino y que la respetaran”.

Sara Millerey. Noticias Caracol

Sara Millerey "tenía un hueco en la cabeza"

Luz Dary Borja, tía de Sara Millerey, fue quien vio el cuerpo sin vida de la mujer trans en el hospital. Según narró, Sara “tenía una cortada en la nuca. No sé si fue que la quisieron degollar. Tenía un hueco en la cabeza, las dos manos fracturadas, una pierna también, tenía dos o tres costillas rotas, el pulmón lo tenía destrozado”.

Sandra alcanzó a hablar con su hija antes de su fallecimiento. Sara le dijo: “mamá, me arrojaron a La García”. Sandra le respondió que “estuviera tranquila, que esperara, pero no me dijo nada más. No me dijo quién fue. Después me dijo ‘mamá, mamá, no me abandone’. Yo le dije que no la iba a abandonar, que ahí estaba mamá, que ya la iban a atender. En un momento volvió y me miró y me dijo ‘mamá, me voy a morir’. Yo le dije que no se iba a morir, que se iba a recuperar, pero, finalmente, sí murió”.

