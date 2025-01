Caso Sarita Michel Vargas: realizaron allanamiento cerca de propiedad donde se encontró un cadáver

El caso de la desaparición de la pequeña Sarita Michel Vargas continúa siendo todo un misterio y las autoridades continúan trabajando en la búsqueda y en los resultados de la identidad del cuerpo sin vida hallado en una vereda del municipio de Sogamoso, Boyacá, el cual fue encontrado el domingo 12 de enero, cerca al sitio donde la menor de edad desapareció.

Las autoridades llevaron a cabo dos allanamientos, uno en una propiedad cercana al sitio en donde fue encontrado el cadáver que se está estudiando por parte de Medicina Legal, y que correspondería al de Sarita, y el otro en el barrio Cartagenita.

En medio de las operaciones, las autoridades aseguraron que recopilaron material importante para seguir avanzando en las investigaciones correspondientes.

El coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, explicó que “hicimos algunos allanamientos en algunos sitios del municipio, en algunos otros lugares estamos revisando la parte técnica y esto está siendo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, que es la que lleva el direccionamiento de la investigación”.

En las próximas horas se estarían realizando nuevas operaciones en el departamento de Boyacá para seguir avanzando en medio de las investigaciones que buscan dar con el paradero de Sarita Michel. La familia de la menor, por su parte, se encuentra a la espera de conocer la identidad del cuerpo que fue ubicado en zona rural de Sogamoso.

Prenda que sería de Sarita Michel fue encontrada

El 14 de enero de 2025, las autoridades de Sogamoso informaron que en el lugar en donde fue encontrado un cuerpo sin vida, cerca al sitio donde se perdió Sarita Michel Vargas, encontraron una prenda que pertenecería a la menor. Hasta el momento, no se ha confirmado que el objeto hallado realmente pertenezca a la niña.

No obstante, Blanca Sierra, la abuela de Sarita, confirmó en Noticias Caracol que lo que encontraron las autoridades fueron “unos tenis que, probablemente, sí eran de Sara”.

Sobre el cuerpo inerte encontrado en la zona donde desapareció Sarita, Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso, dijo que "fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía General de la Nación están haciendo todas las investigaciones y, así mismo, estaremos pronto a esperar la información que sea de Medicina Legal para poder identificar el cuerpo. Mientras tanto, todas las autoridades competentes están adelantando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer los hechos".

Así fue la desaparición de Sarita

Corría la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, cuando en la casa de Sarita Michel Vargas comenzó una riña familiar, según cuentan sus allegados. En ese momento, la niña salió de su vivienda con rumbo desconocido y desde entonces sus familiares la están buscando desesperadamente.

Según Leidy Tatiana Vega Sierra, mamá de la niña, “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

Víctor Alfonso Vargas Riaño, papá de Sarita, dijo que “yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”. Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, puntualizó que “ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.

Por último, el alcalde del municipio de Sogamoso, Jorge Cárdenas, informó que “se desarrollaron actos de búsqueda, incluso con caninos, para dar con el paradero. No se obtuvieron los resultados y se pasó la situación a la Fiscalía para que siga todo el desarrollo de la investigación. Se cerró el PMU, pero se generó la alerta constante de todas las alertas de socorro y también de la administración municipal”.