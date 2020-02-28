Certero golpe a La Agonía: 47 presuntos miembros de esa banda de la comuna 13 fueron detenidos

Tras los graves hechos de violencia registrados en esa zona de Medellín, autoridades adelantaron un operativo y llevaron programas sociales.

Los esfuerzos de Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín se volvieron a volcar sobre San Javier, la golpeada comuna 13 de la capital antioqueña.

A través de una intervención integral, lograron la captura de 47 personas señaladas de integrar de la banda criminal La Agonía.



“Capturas después de realizar 37 allanamientos, la aprehensión de ‘la Chinga’, que ya ha sido sacado de la ciudad de Medellín, pero además también de ‘Santiaguito’, de ‘Mono Florida’ y de un grupo grande de la organización que permite dar el golpe más grande que se le haya dado a La Agonía en su historia”, manifestó el alcalde Daniel Quintero.

Según las investigaciones, La Agonía es la banda que volvió a generar terror la comuna y está instrumentalizando niños en el sicariato.



Además se estableció que en el homicidio del 13 de febrero de un supuesto ladrón y en la masacre del barrio Antonio Nariño dos días después se utilizó la misma arma.

“Ahí se pudo establecer una correlación por parte del perito balístico entre unos elementos hallados en la primera escena, de los hechos del 13 de febrero y la del múltiple homicidio”, explicó María Isabel Correa, asesora del CTI.

La intervención también tuvo un componente social con el acompañamiento de los estudiantes a los colegios, el mejoramiento de la maya vial y la realización de actividades culturales.