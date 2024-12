Padres de Catalina Leyva dudan sobre el novio de su hija: "No la dejó en la dirección"

La familia de Catalina Leyva continúa viviendo un difícil duelo por la inesperada pérdida de la joven de 24 años de edad. A más de un mes de haberla visto por última vez, siguen rondando muchas preguntas sobre lo que realmente le sucedió a la mujer, pues había salido de su casa a una entrevista de trabajo en el barrio Perdomo, en Bogotá, el pasado 8 de noviembre de 2024.

El novio de la joven fue hasta el sur de la ciudad a llevarla a presentar la entrevista. Fue la última vez que la vio con vida, pues horas después la hallaron muerta en Ciudad Bolívar. Medicina Legal encontró en su cuerpo signos de estrangulamiento y de abuso sexual.

Pues él fue la última persona que la vio con vida y sobre él ahora recaen algunas dudas de los padres de la joven fallecida sobre lo que pudo haberle sucedido y por qué el hombre actuó de esa forma.

Catalina Leyva, de 24 años, era estudiante de diseño gráfico - Blu Radio

Así lo aseguró Luis Leyva, papá de Catalina Leyva, en el podcast Más allá del silencio con Rafa Poveda: “A ella le dicen que hay una oferta jugosa y le dan una dirección, pero el novio no la deja en la dirección, sino que la deja en una esquina, supuestamente, cerca de la dirección. Nosotros vemos (en video de cámaras de seguridad) que él se regresa en la moto después de despedirse de ella y ella camina hacia un cierto lugar. Ahí ya perdemos la imagen totalmente”.

Los padres de la joven se preguntan: ¿por qué Andrés Cárdenas, novio de su hija, no la dejó en la dirección en la que había sido citada?

“Esa es la gran duda que nos surge. Si yo voy con mi esposa, lógico que empezando no la voy a dejar sola y segundo no la voy a dejar donde no tengo que llevarla; la tengo que dejar en el punto al cual ella va y lógico que me quedo custodiando el sitio hasta que ella vuelva a salir”, acotó Leyva, papá de la joven.

Según la información que tienen los padres de Leyva, el novio de su hija la dejó para la entrevista de trabajo sobre las 8:30 a.m. y “se retira del lugar a hacer unas vueltas que llaman ellos y ella le había pedido que regresara entre una o dos horas que ya se había desocupado para que la recogiera. Él regresa allí más o menos a las 9:30 a.m.; al llegar al sitio la llama y ya ella no le contesta, le escribe al WhatsApp y ya los mensajes no le pasan al celular”.

Cárdenas le habría comentado al hermano de Leyva su preocupación. “Él llama a mi hijo mayor Jeison y le dice: ‘Es que Catalina está extraviada, Catalina está perdida’. Jeison de inmediato le dice: ‘¿Cómo así?’ Y él le dice: ‘Sí, es que Catalina no llegó a la casa anoche y no la encuentro. Jeison me llama a mí y yo llamo a la mamá de él (Andrés Cárdenas) y le pregunto a qué hora se fue Catalina. Ella me dice: 'Salieron con Andrés antecitos de las 7 de la mañana; iban para una oferta de trabajo que le habían hecho a Catalina”, indicó el padre de la mujer que apareció muerta en diálogo con el mencionado podcast.

Con dolor y mucha intriga, el papá de Catalina manifestó que el novio de su hija se dirigió a las autoridades para notificarles que habían secuestrado a la joven y que ellos mantenían compartiéndose siempre la ubicación en tiempo real por seguridad. El rastreo de Leyva mostraba su señal en zona rural de Ciudad Bolívar, lugar donde fue encontrada sin vida.

Tras hacer el levantamiento del cadáver, Medicina Legal corroboró en la necropsia que la joven había sido abusada sexualmente. Sus padres descartan que se haya tratado de un atraco, pues junto a ella le fue encontrado su celular y “no se le robaron ni los tenis, a pesar de que estaban nuevos”.

Detalles en los chats de Catalina Leyva

El padre de Catalina Leyva le dijo a Blu Radio que una mujer identificada como Carolina Correa contactó a su hija por medio de WhatsApp para la oferta laboral. Al parecer, relacionada con el modelaje webcam.

Luis Leyva aseguró que toda la información que tenían fue entregada a la Fiscalía, pero que el proceso que busca esclarecer la muerte de su hija no parece estar moviéndose. “Lo entregamos a la Fiscalía junto con el celular de mi hija, pero en un mes cambiaron al fiscal y hasta ahora no hay avances significativos. Es desesperante”, acotó el hombre.

Comentó al informativo radial que llevaron el computador de la joven a las autoridades (en donde reposaban los chats mencionados), a las autoridades, pero el equipo fue, según ellos, formateado.

“Si en este mes no hacen nada, vamos a ir nosotros mismos al sector, aunque eso signifique poner nuestras vidas en peligro. Esto no puede quedar impune”, señaló el papá de Leyva, quien junto a su familia considera que las señales de agresión sexual encontradas en el cuerpo de Catalina deberían ser clave en la investigación.