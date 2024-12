El mensaje de Francia Márquez a Gustavo Petro: "No puedo tolerar la misoginia"

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez , publicó este viernes un mensaje en su cuenta de X dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro. En este, Márquez le dice al jefe de Estado: "No puedo tolerar la misoginia", en medio del debate por las críticas tras la designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia.

Sin mencionar directamente a Mendoza, Márquez le señaló al mandatario que "siempre es importante escuchar a nuestro pueblo" y que "este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este gobierno".

La vicepresidenta afirmó que "las mujeres y las niñas, así como todas la personas, merecemos respeto y dignidad". Y aseguró que rechaza "cualquier forma de violencia y discriminación y mucho más si está asociada a personas que ocupan u ocuparán cargos en este gobierno". Por último, dijo: "Esto es una cuestión de principios y los principios no se negocian".

Este mensaje de Márquez surge en medio de las críticas desde distintos sectores por la designación como embajador de Colombia en Tailandia de Mendoza, quien no solo no cuenta con experiencia diplomática alguna -ni en cargos públicos- sino que se han conocido en los últimos días mensajes que publicó años atrás en redes sociales haciendo apología de violencia de género.

Señor Presidente @petrogustavo siempre es importante escuchar a nuestro pueblo.



Como Vicepresidenta de la República y Ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 14, 2024

La controversia se agravó cuando el propio jefe de Estado defendió la designación de Mendoza. "Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor", aseguró, en un evento en Barranquilla, donde no se refirió, sin embargo, a los mensajes que se conocieron de Mendoza.

Mendoza se presenta como escritor y productor audiovisual. Es, además, autor de la serie 'Matarife', en la se relatan las supuestas relaciones del expresidente Uribe (2002-2010) con el narcotráfico y el paramilitarismo. Esa producción le supuso múltiples críticas e incluso una sentencia de la Corte Constitucional, que le ordenó rectificar algunas afirmaciones.

Las críticas a la designación

Congresistas -de la oposición y de la coalición del Gobierno-, organizaciones de derechos humanos, sectores del feminismo y múltiples sectores han rechazado al unísono el nombramiento de Mendoza en ese cargo.

"Yo defiendo los derechos de las mujeres, el derecho que tenemos a una vida sin violencia, y así como cuestionamos en algún momento canciones y posturas de hombres de violencia contra las mujeres, por supuesto que él (Mendoza) debe salir a dar explicaciones", dijo María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), entre tanto, expresó este jueves su "profunda preocupación" por la designación y alertó que podría tener implicaciones "para la imagen del Servicio Exterior colombiano, particularmente en un país como Tailandia, donde las normas culturales y sociales exigen altos estándares de respeto y diplomacia".

Por su parte, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, rechazó también vehementemente la designación de Mendoza como embajador al considerar que él "ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, en ocasiones se refiere a que se encuentren en estados alterados de la conciencia, o con mujeres adultas a quienes se les ha suministrado previamente drogas". Marín fue enfática en que "las actuaciones del señor Mendoza alientan la violencia sexual y de género contra mujeres y, particularmente, contra niñas".

Entre tanto, la embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista de la Cancillería, Arlene Tickner, afirmó: "Rechazo categóricamente los trinos de Daniel Mendoza Leal. Son misóginos y avalan la violencia sexual contra mujeres y niñas". A Tickner se sumó la embajadora en Austria y responsable de la política global de drogas, Laura Gil, quien señaló: "He comunicado mis preocupaciones en privado y ahora lo hago en público: los trinos del señor Mendoza constituyen violencia de género".

En medio de las críticas, la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y compromiso, envió una carta a la cónsul honoraria de Tailandia en Colombia, Margarita Pallini, pidiendo que no se le otorgue el beneplácito al cuestionado Mendoza. La solicitud tiene fundamento en los "múltiples ataques que el señor Mendoza ha expresado en contra de las mujeres a través de sus redes sociales", dijo.

En el Congreso, por lo pronto, el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, presentó una moción de censura contra el canciller, Luis Gilberto Murillo, por este caso, una iniciativa respaldada por las también representantes Katherine Miranda y Jennifer Pedraza, entre otros.