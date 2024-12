¿Perder la licencia de conducción por manejar mal? Esto dice proyecto de ley sobre 'puntos'

Un nuevo proyecto de ley, redactado por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, propone que los conductores tengan un sistema de sanción por puntos en su licencia de conducción , por el cual incluso podrían perder el documento si no siguen las normas de tránsito.

Se trata del proyecto de Ley 058 de 2024, el cual afirma que se busca reducir la reincidencia de los conductores en accidentes. Según una investigación hecha por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “en los últimos 15 años cerca del 30% de los conductores que se han visto involucrados en siniestros viales lo han hecho en más de una ocasión. Para los últimos 5 años ese porcentaje es del 15%".

En ese sentido, el representante propone que, con el fin de garantizar un buen comportamiento en la vía, se cree un sistema de puntos por un tiempo determinado para medir a los ciudadanos.

Dicho sistema, según se lee en el proyecto de ley, también se ha aplicado en países como España, Francia e Italia, donde han logrado reducir la fatalidad en accidentes de tránsito en un 16,6%, 11,6% y 7,3%, respectivamente.



Así funcionarían los puntos

En el proyecto, se propone que se asignen 20 puntos por un período máximo de 3 años, que se agregarían al SIMIT. Luego de este periodo de tiempo, se reinician los puntos.

Para que un ciudadano pierda un punto debe cometer alguna de las infracciones establecidas en el artículo 131 del Código de Tránsito, tales como no respetar el límite de velocidad, transitar en sentido contrario, no detenerse ante la luz roja del semáforo, no tener la revisión técnico-mecánica, conducir en estado de embriaguez, entre otras.

Pasarse el semáforo en rojo es una de las multas de tránsito más comunes - Colprensa

"Dependiendo del tipo de infracción, se descuentan cierta cantidad de puntos: 4, 6, 10 y 15 puntos. Cada infracción resta individualmente, aún si dos infracciones se cometen en un mismo hecho", indica el documento.

En cuanto a las consecuencias, las primeras dos veces que se pierdan los puntos se suspendería la licencia. La primera vez, por 12 meses, y la segunda, por 24 meses. A la tercera vez la licencia se cancelaría (la cancelación de las licencias tiene un período de 15 años, excepto por temas de alcohol, cuando el período es de 25 años).

En el proyecto solo se pueden recuperar parcialmente las infracciones de los numerales A y B, pues la intención es que sea "lo más estricto posible". Los puntos se recuperan realizando el curso sobre normas de tránsito. Por otro lado, no se pueden recuperar una vez se llega a los 0 puntos.



Propuesta del sistema de licenciamiento gradual

Por otro lado, Carvalho propone crear un sistema de licenciamiento gradual compuesto por dos categorías: la licencia de aprendizaje y la licencia plena.

Para la primera, los requisitos serían: saber leer y escribir, edad mínima de 16 años, aprobar exámenes teóricos y prácticos practicados por universidades, certificado de capacitación en conducción dado por centro de enseñanza y exámenes de aptitud mental, física y motriz.

Licencia de conduccion Colprensa

Mientras que, para la segunda, serían: cumplir un período de 24 meses con licencia de aprendizaje, edad mínima de 18 años, si ha perdido 4 puntos, debe aprobar los exámenes teóricos y prácticos.

En ese sentido, quienes obtuvieran la licencia de aprendizaje deberían conducir con acompañante titular de licencia de conducción plena, portar un distintivo, no podrían conducir en vías interurbanas, solo podrían movilizarse entre las 5 a.m. y 8 p.m y en carros con potencia motor de 150 Hp o 115 Kw.