Choque por ampliación de avenida Boyacá en Bogotá: esto dijeron el alcalde Galán y la Minambiente

El Consejo de Estado admitió una demanda de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, contra la ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte de Bogotá. El alto tribunal le quitó las competencias a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para ratificar la licencia ambiental del proyecto. Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán criticó fuertemente el hecho, la Minambiente dice que como está planteado el proyecto, este generará graves perjuicios para toda la Sabana.

La determinación del Consejo de Estado pone en suspenso el proyecto que ya está contratado y tenía luz verde de la CAR. Se trata de la ampliación esta avenida entre calles 183 y 235 extrayendo 30 hectáreas de la reserva Thomas Van Der Hammen.

El Ministerio de Ambiente sostuvo en su demanda que la CAR no respondió a tiempo su recurso de apelación frente a si era conveniente emitir la licencia que permitiría la sustracción de una parte de la reserva. El alto tribunal aceptó la demanda y le quitó competencia a la CAR sobre la obra.

Los interesados en este contrato tendrán 30 días para aportar los soportes técnicos de la ampliación en la avenida Boyacá. Según El Espectador, la empresa más atraída con la concesión es Lagos de Torca y esta deberá esperar un fallo resolutorio del Consejo de Estado para continuar con la obra que ya tiene el 53% de avance. Dicha resolución tardaría meses e incluso años.

¿Qué dijo alcalde Galán sobre avenida Boyacá?

Frente a la decisión del alto tribunal, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo desde su cuenta de X que esta es “otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió”.

Con la demanda de la ministra de Ambiente, según el mandatario local, “el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá. Lo he dicho en varios escenarios: el Gobierno Nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la Avenida Boyacá. Esto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad”.

Por último, el alcalde dijo que “haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer respetar la autonomía de Bogotá”.

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hizo un llamado al alcalde Galán

Tras la demanda que admitió el Consejo de Estado contra la ampliación de la avenida Boyacá hacia el norte de Bogotá, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le envió un mensaje al alcalde Galán en el que lo invita a "trabajar conjuntamente por la protección ambiental de Bogotá y la Sabana".

Muhamad explicó que "lo que nosotros interpusimos fue una demanda de nulidad a la licencia ambiental que otorgó la CAR, porque consideramos que no se respetaron los determinantes ambientales y no se hizo un diagnóstico de alternativas. No se definió previamente cuál era la mejor alternativa para no afectar la reserva, sino que directamente se fue al proceso de licenciamiento, se sustrajo la reserva y se aprobó. Nosotros creemos que eso viola el régimen ambiental y por eso demandamos".

La ministra complementó: "La demanda fue admitida. Hemos pedido en esa demanda una medida cautelar y estamos esperando si el Consejo de Estado nos la otorga".

Preguntada sobre las declaraciones de Galán, que calificó como una intromisión lo hecho por el gobierno Nacional con Bogotá, Muhamad recordó que "el Ministerio de Ambiente es la cabeza del Sistema Nacional Ambiental. Como toda institución pública tiene el deber de estar permanentemente vigilante que se cumpla la normatividad ambiental, y consideramos que en este caso no se cumplió sobre una reserva regional fundamental para la estabilidad climática de la Sabana de Bogotá".

Finalmente, la ministra puntualizó: "Consideramos que esa avenida como está planteada va a generar graves perjuicios para toda la Sabana de Bogotá y en tiempos de cambios climáticos esto no es un juego. Nosotros estamos ejerciendo nuestras competencias".

Hago un llamado al alcalde Carlos Galán a trabajar conjuntamente por la protección ambiental de Bogotá y la Sabana 👇 pic.twitter.com/fjv1jir55A — Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 31, 2024

