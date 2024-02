Cifras que Francisco Barbosa dio sobre su gestión “no corresponden a la realidad”: penalista

Francisco Barbosa entregó su última rendición de cuentas y para él, el balance de la Fiscalía General de la Nación es tan positivo que incluso sostuvo que no se arrepentía de las decisiones que tomó: "No me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente”. Sin embargo, las cifras que entregó difieren de las que tiene la corporación Excelencia en la Justicia y de lo que ha visto de primera mano Fabio Humar, penalista, consultor y docente.



El experto manifestó que discrepaba “de las cifras que presenta el señor fiscal saliente, el doctor Francisco Barbosa. Creo que las cifras de alguna manera no corresponden a la realidad que procesal y cotidianamente vemos los abogados, los litigantes, los mismos fiscales, los jueces. Y es que, en mi criterio, Colombia está muy cerca de ser un Estado fallido en materia de administración de justicia, al menos en materia penal. Las estadísticas recaudadas por Excelencia en la Justicia, que es una ONG que me merece todo el respeto, sumado a algunas de las solicitudes que yo personalmente he elevado a la Fiscalía para pedir información, revelan unos datos absolutamente aterradores. Por ejemplo, revisemos nada más el hecho de que el 80% de los procesos en Colombia que llegan a la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una denuncia ciudadana son archivados. Esto es una cifra escandalosa”.

¿Por qué se archivan?

“El archivo es, ante todo y por encima de cualquier cosa, una denegación de justicia. Nosotros hemos encontrado archivos que son órdenes que emite el fiscal del caso, sin control judicial, es decir, no pasan por el cedazo del control judicial con argumentos tan terribles como el siguiente: que el denunciante no aportó los datos de quien cometió el delito. Esto es una cosa absolutamente ridícula. Porque entonces, cuando a usted lo atraquen en la calle, por favor pare al señor atracador y pídale una fotocopia ampliada al 150% de la cédula para que la Fiscalía pueda determinarlo”, cuestionó Humar.

“Vamos más allá, en un 55,2% de los casos no se sabe quién cometió el delito. Es una locura que la Fiscalía, con un presupuesto billonario, con más de 26 mil funcionarios, no pueda encontrar los responsables”, agregó.



¿Por qué ese contraste entre números de Excelencia en la Justicia y los de Francisco Barbosa?

Para el experto, “quizás hay razones políticas. A todos los que están en el servicio público les gusta de alguna manera sentir que han hecho lo mejor, y seguramente el fiscal Francisco Barbosa ha hecho una tarea en algunas otras áreas. Pero lo que yo no puedo dejar pasar es que nos digan que aquí se están resolviendo delitos complejos en cuatro y cinco días como lo dijeron, eso es falso. Cualquier persona que sepa y que conozca el sistema acusatorio como lo conozco yo y como lo conocen otros cientos de colegas con los que trabajamos estas cifras, sabemos que aquí hay procesos que duran cuatro, cinco y seis años, y la Fiscalía alegremente archiva las investigaciones. Incluso, en algunos casos la Fiscalía lleva a los ciudadanos a juicio y pierde seis de cada diez procesos en juicio”.

“A mí me parece que es el indicador más complejo de todos, el más demoledor, porque que la Fiscalía archive el 80% de los casos quiere decir que solo un 20% de los casos son llevados ante los jueces. De ese 20% de los casos, la Fiscalía está perdiendo seis de cada diez. Eso significa una de dos cosas: o imputó a ciudadanos inocentes en seis ocasiones y maltrató a los ciudadanos sometiéndolos a un proceso penal al que no debía someterlos, lo cual es aterrador porque está persiguiendo a inocentes, o a seis delincuentes no logró probarles su responsabilidad al interior de un proceso penal”, subrayó el analista en diálogo con Noticias Caracol.

Humar sostuvo que “en cualquier lugar del mundo, una cifra en la que la Fiscalía pierde seis de cada diez casos daría lugar a los más ácidos debates políticos en contra del fiscal. Pero aquí nada pasa”.