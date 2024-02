"Su ego tallado en piedra": polémica por placas con el nombre del fiscal Francisco Barbosa

El portal de noticias La Silla Vacía publicó un reciente informe denunciando que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, instaló “placas ilegales en fiscalías”, al parecer, con el fin de exaltar su labor.



Los ventiladores se prendieron cuando apareció en la entrada del edificio de la fiscalía regional de Tunja una placa que decía: “Durante la administración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y adecuó esta sede”.

Lo curioso, es que, según el medio citado, “la sede ya existía desde hace años, y la adecuación consistió en arreglar las baterías sanitarias”.

En entrevista con Caracol Ahora, Mariana Zapata Amorocho, periodista de la Silla Vacía, contó que la placa que conmemora la “obra” que se hizo bajo la administración de Francisco Barbosa en Tunja no es la única, también hay una en las sedes de La Plata y Pitalito, Huila.

Placas exaltando la labor del fiscal Francisco Barbosa Foto: X @lasillavacia

Los funcionarios de dichas sedes le comentaron a la periodista Zapata que en las placas se indicaba que "gracias al fiscal podían tener un centro de operaciones para trabajar", pero la verdad era que ya tenían una sede para desempeñar sus funciones, tan solo se mudaron a otra locación que, además, está arrendada.

En las placas se lee que “el fiscal había dado funcionamiento y apertura a la unidad cuando realmente lo que ocurrió fue que hubo un trasteo”, recalcó Zapata.

El decreto presidencial 2759 del año 1997 prohíbe instalar este tipo de placas o monumentos que “recuerden la participación de funcionarios en la construcción de obras públicas”, explicó la periodista.

Previo a publicar el informe 'El ego de Barbosa tallado en piedra: puso placas ilegales en fiscalías', La Silla Vacía contactó a la Fiscalía General de la Nación para preguntar el porqué de las placas y la respuesta fue que “este decreto no le es aplicable a las entidades propias de la rama Judicial, como es el caso de la Fiscalía”.

Zapata explicó que el decreto reglamenta que la rama Ejecutiva debe encargarse de que este tipo de placas no se instalen por parte de cualquier servidor público que esté en el ejercicio de sus funciones.

“No es que si hay un vacío que diga que quizás puedo o quizás no puedo instalar una placa, eso no quiere decir que la entidad pueda llegar a hacerlo. Lo que quiere decir es que si no hay una norma concreta aprobada por el Congreso de la República que permita que una entidad ponga una placa en una obra pública, pues no está permitido”, sentenció Zapata.