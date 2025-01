Corte Suprema ordena captura de Epa Colombia por su proceso legal por desmanes en Transmilenio

Autoridades ordenaron la captura de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, por destrozos a Transmilenio.

Por medio de sus redes sociales, Epa Colombia comentó entre lágrimas que hoy, 27 de enero de 2025, se disponía a salir de su peluquería para su hogar cuando fue abordada por uniformados del CTI, quienes le informaron que tenía una orden de captura vigente.

"Amiga, estoy muy triste. Me iban a coger y yo les dije que me esperaran, que mi abogado estuviera, lo que hice fue empujarla porque me estaban cogiendo. Están acá afuera de mi peluquería, la Policía, el CTI, que porque salió el fallo de TransMilenio”, expresó desconsolada la empresaria.

En medio de su pronunciamiento, Epa Colombia, quien hace unos meses se convirtió en madre, comentó que sentía tristeza porque todo su equipo la vería siendo trasladada al búnker. "Yo siempre quise arreglar lo del Transmilenio, pagando, siempre quise mejorar, estos 5 años cree empresa, lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo".

Noticias Caracol conoció que las autoridades hicieron efectiva la captura contra Daneidy Barrera, quien fue trasladada al búnker de la Fiscalía para ser reseñada. Posteriormente, será puesta a disposición del Inpec.

Noticia en desarrollo.