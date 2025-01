Así reaccionó pareja de Epa Colombia a captura de la influencer, condenada por daños a Transmilenio

Este lunes, 27 de enero de 2025, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , fue capturada por su proceso legal debido a los daños que provocó en una estación de Transmilenio en medio del Paro Nacional de 2019. La empresaria de keratinas fue abordada por funcionarios del CTI mientras salía de una de sus peluquerías.

La creadora de contenido se mostró en sus redes sociales llorando por la decisión que tomaron las autoridades: "Amiga, estoy muy triste. Me iban a coger y yo les dije que me esperaran que mi abogado estuviera, lo que hice fue empujarla porque me estaban cogiendo. Están acá afuera de mi peluquería, la Policía, el CTI, que porque salió el fallo de Transmilenio”.

Añadió: "Yo siempre quise arreglar lo del Transmilenio, pagando, siempre quise mejorar. Estos 5 años creé empresa, lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo".

Pareja de Epa Colombia reaccionó a la captura de la empresaria

Aunque Karol Samantha ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, la joven publicó en sus historias de Instagram las siguientes palabras: "Dios, danos fuerza y sabiduría, por favor”.

Reacción pareja Epa Colombia a captura de la empresaria - Instagram: @karol_samanthaa17

Según el Tribunal Superior de Bogotá, los daños ocasionados por Epa Colombia al servicio de Transmilenio ascendieron a 1.218.921.116,21 pesos. A la empresaria de keratinas se le habían imputado los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

"De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, aproximadamente a las 15 horas del día 22 de Noviembre (sic) de 2019, día en el que se desarrollaba un paro general en todo el territorio nacional, DANEIDY BARRERA ROJAS, conocida en las redes sociales como influencer, bajo los seudónimos de 'Chamita Cheer' o 'Eh Eh Epa Colombia', cubriendo inicialmente su rostro con una capucha y después sin ella, hizo presencia en la estación Molinos del sistema Transmilenio, ubicado en la Avenida Calle 51 Sur, entre las carreras 9 y 7 de esta ciudad, donde procedió a destruir con un martillo las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación, situación que registró en un video en su cuenta de Facebook", describe el fallo.

De otro lado, la Fiscalía recogió evidencia de que Daneidy participó en la destrucción de la URI de Tunjuelito, además de que pintó un grafiti insultando al entonces presidente, Iván Duque. Epa Colombia fue condenada a 5 años y 2 meses de cárcel por estos hechos. Se espera que el próximo 29 de enero se realice la lectura de dicho fallo.

Epa Colombia rompió vidrios y taquillas de Transmilenio - Redes sociales

