¿Costos de energía incrementarán un 30% en Colombia? Resolución de la CREG genera alerta

Asoenergía, que agrupa a consumidores de energía de todo el país, alertó sobre un proyecto de resolución de la CREG que reajustaría el costo del servicio hasta en un 30% desde el mes de abril.



El proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, tiene preocupado al gremio de los grandes consumidores de electricidad en el país.

Asoenergía indica que, de aprobarse esta norma, habría un incremento del 30% en el servicio de energía para todos los colombianos, porque en el documento hay una propuesta de intervención del mercado de energía mayorista, que es donde se negocia a diario buena parte de la electricidad que consumen los ciudadanos.

"Si no se hace consecuentemente con las señales económicas adecuadas, pues eso puede generar un mayor costo. Por un lado, la CREG está separando el mercado hidráulico y está diciendo a los hidráulicos les voy a pagar máximo 532 pesos y a los térmicos les voy a pagar un costo variable que declaren", indicó Sandra Fonseca, directora de Asoenergía.

El gran problema, según el gremio, es que si esto llegara a quedar en firme generaría una menor competencia porque se estaría reduciendo el mercado y llevaría a subir automáticamente el precio de la generación hidráulica a 532 pesos por kilovatio, y, en el caso de las térmicas, si la energía que generan les cuesta por encima de ese tope, la diferencia tendría que pagarla totalmente el usuario.

"Si la resolución se aprueba esto entraría seguramente en muy pocas semanas y duraría lo que se prevé que estaría operando el fenómeno de El Niño, es decir en los próximos 4 meses, esto implicaría que inmediatamente a todos los usuarios se les suba la tarifa", agregó Fonseca.

Por su parte el Ministerio de Minas y Energía notificó que hasta que la CREG no tome una decisión de aprobar o no la resolución mencionada, no habrá un pronunciamiento oficial en esa cartera.