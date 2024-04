Críticos niveles de agua en embalses de Colombia: ¿el país se enfrenta a un posible apagón?

El país inició el mes de abril con preocupación por cuenta de la disminución del agua en los embalses y el fantasma de un posible racionamiento de energía. El Gobierno busca medidas para disminuir el consumo.



¿Cuál es la situación de los embalses en Colombia?

El promedio nacional de estos recursos es de 31,51% y el límite es de 27%.

Por regiones esta es la situación:

Caribe tiene el promedio más alto con un 45,67%; en el centro del país el promedio de los embalses está en el 42,57%.

Por otro lado, en el Valle del Cauca están en el 34,14%; Antioquia con el 30,54%; Caldas en 30,03% y en el oriente, la zona más crítica, se encuentran en el 12,02%.

Ante este panorama es que se lanzaron las alertas

Depender de las lluvias ha sido el peor panorama para la generación eléctrica, así lo han advertido los gremios del sector, porque los embalses se siguen desocupando, estando a un 4% de llegar a un punto crítico.

“Esas lluvias no se dieron. El Ideam decía que el fenómeno de El Niño comenzaba a ceder en las últimas semanas de marzo y no se dio. Eso se puede asemejar a una cuenta corriente y es que si no tengo plata y me la gasto, pues va bajando hasta llegar a un nivel de cero, que es lo que pasa con los embalses”, indicó Alejandro Castañeda, director de ANDEG.

"El Ejecutivo tiene que implementar un plan de ahorro efectivo en el cual tú le des incentivos económicos al usuario para que disminuya ese consumo”, agregó Castañeda.

Mientras tanto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, señaló que el Gobierno nacional trabaja en medidas ante la situación en el sistema energético: “Venimos tomando medidas que implican el concurso de todos. Venimos adoptando unas resoluciones para gestionar nuestra exportación de energía para garantizar que la planta de generación térmica pueda soportar este periodo de recuperación de nuestros embalses”.

La preocupación es tal que la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica también le reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes para evitar los temidos apagones.



Niveles de los embalses a nivel nacional:

El nivel de los embalses que pertenecen al sistema de Chingaza y que proporciona agua potable a Bogotá continúa descendiendo. Por otro lado, el nivel de agua en el embalse de Guatapé, oriente de Antioquia, es crítico por el fenómeno de El Niño.

“Por ahora estamos en la etapa final de El Niño, la más difícil. Esperamos que el debilitamiento de este fenómeno continúe en el mes de abril y ya se vaya subsanando la situación”, precisó Carlos Orduz Aguilar, vicepresidente generación energía EPM.

La compañía emitió una alerta a la comunidad para regular el consumo de energía.

“Nosotros seguimos haciendo todos los esfuerzos en el desarrollo de la estrategia. Desde el inicio de El Niño emprendimos y confiamos en que no va a haber racionamiento, pero sí pedimos a toda la comunidad a hacer un uso juicioso y moderado de la energía eléctrica”, agregó Orduz Aguilar.

El nivel de capacidad del embalse en Ituango, de donde EPM también se provee para producir energía, está en un 15%.

La sequía actual en Colombia está relacionada con el fenómeno de El Niño. El país está a la espera de la llegada de la temporada de lluvias para evitar el racionamiento energético.

Entretanto, el Gobierno ya tiene lista una resolución para tomar medidas que permitan el ahorro de energía: una de las opciones que se contemplan es implementar el teletrabajo en las instituciones del Estado.