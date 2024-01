¿Cuándo volverá a llover en Bogotá y otras zonas de Colombia? Esto dice el Ideam sobre el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una serie de advertencias sobre el impacto del fenómeno de El Niño en Colombia, destacando el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales en varias regiones del país. ¿Cómo estará el clima los próximos días?



El Ideam ha señalado que durante el mes de enero se han registrado temperaturas extremas en al menos 30 ciudades colombianas, debido a la temporada seca intensificada por el fenómeno de El Niño, que históricamente eleva las temperaturas y reduce las precipitaciones.

Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, destacó que el año anterior fue el más caluroso registrado en la historia y es probable que esas temperaturas que se están registrando en enero lo cataloguen como el mes más caliente de la historia.

Además, la experta hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer alerta, pues, aunque las declaratorias de olas de calor las hace el instituto “cuando estas temperaturas altas se sostienen durante algunos días”, la “sensación térmica sí puede estar muy por encima de lo que registra la temperatura, así que hay que estar atentos a los golpes de calor y a cualquier indicio de afectaciones a salud por el tema”.

El riesgo de incendios forestales también es una preocupación importante. Más de 900 municipios están en alerta por amenaza de conflagraciones, con más de 600 de ellos en alerta roja. Esta situación se debe a las altas temperaturas y la vulnerabilidad de los ecosistemas.



Además, el Ideam subrayó que se está presentado una disminución de los caudales de los ríos, lo que podría afectar el suministro de agua en algunas zonas del país.



En algunas regiones se están pronosticando lluvias para los próximos días, por lo que la directora del instituto aclaró que “el fenómeno de El Niño y la época de menos lluvia no significa ausencia absoluta de precipitación, es decir, no es que no vaya a llover una sola gota durante este tiempo, sino que en el promedio mensual está muy por debajo de lo normal”.

#PronósticoIdeam | ¡Te invitamos a consultar el estado del tiempo para la mañana de hoy lunes 29 de enero de 2024! Disponible aquí 🎥📷 #IDEAM pic.twitter.com/HCvVoynJ2c — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 29, 2024

Pronostico del clima para hoy lunes 29 de enero, según el Ideam

En el norte de Colombia habrá cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Las lluvias más notables del Pacífico se focalizarían en el sur de Chocó y el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Andina, se pronostica una mañana con lloviznas de corta duración, especialmente al occidente de Cundinamarca, oriente de Caldas y norte del Tolima.

En los llanos, se espera un cielo con tendencia a la apertura y una mañana seca, mientras que en la Amazonía se podrían registrar lluvias menores.